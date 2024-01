Ladri nelle notte alle scuole Mazzini e Michelangelo

I danni riportati alla scuola media Mazzini in via Tozzetti durante la seconda visita dei ladri

Alle medie Mazzini, dove si sono introdotti anche la notte precedente portando via 1 pc, rotta la finestra di un'aula al piano terra e danneggiate le porte di due aule al primo piano. Alle medie Michelangelo rubati 6 pc. I due dirigenti scolastici: "Non venite, non trovate niente. Grazie a Comune e forze dell'ordine per il tempestivo intervento"

Ladri alle Mazzini, due volte in 24 ore, e nella notte del secondo episodio alle Mazzini uno analogo si è verificato alle Michelangelo. Da parte dei dirigenti scolastici delle rispettive scuole medie di via Tozzetti a Colline e via Dudley alla Rosa, Elena Rossi e Antonio Manfredini, che ringraziamo per la disponibilità, lo stesso messaggio: “Non venite, non trovate niente“. Il primo episodio alle Mazzini è avvenuto sabato 13 gennaio alle 5,50 quando è suonato l’allarme della scuola. Dopo essersi introdotti da una finestra, trovata forse aperta, ignoti hanno raggiunto la segreteria didattica al primo piano da dove hanno portato via un pc portatile. La notte successiva, tra il 14 e 15 gennaio, non trovando finestre aperte hanno sfondato la finestra di un’aula al piano terra che dà sul giardino e una volta all’interno hanno raggiunto nuovamente il primo piano della scuola dove hanno distrutto le due porte delle stanze situate di fianco alla segreteria senza portare via niente. Alle Michelangelo i ladri, nella notte tra il 14 e 15 gennaio, dopo essersi introdotti forse dalla palestra danneggiando il maniglione di una porta hanno portato via i 6 pc portatili collegati alle lavagne multimediali Lim.

