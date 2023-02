L’Arma incontra gli studenti dell’ITIS Galilei

Incontro rivolto ai maturandi, in particolare ai periti informatici, in vista del bando per l’arruolamento degli Allievi Marescialli con spiccate attitudini nel campo informatico nell’ambito della cybersicurezza e delle indagini telematiche. L’Arma si propone infatti di arruolare nel prossimo futuro giovani in possesso di spiccate attitudini nel campo informatico che possano essere i protagonisti di una fase di grande innovazione e sviluppo già intrapresa dai Carabinieri nel campo della cybersicurezza e delle indagini telematiche. Ai giovani dell’Itis Galilei sono state presentate le opportunità di crescita e di formazione che l’Arma ha messo in campo a favore dei Carabinieri di domani in modo che abbiano le competenze per affrontare al meglio il cybercrime.

