L’arte dell’ascolto e dell’interazione con l’altro, laboratorio alle Benci con Salemmi

Luca Salemmi

Giovedì 20 febbraio ore 16.30 alle scuole Benci, via Bernardina 35, laboratorio dedicato a chi desidera imparare a vivere e relazionarsi con maggiore consapevolezza e apertura verso il mondo che lo circonda. Un workshop coinvolgente guidato da Luca Salemmi formatore sociologo e attore, esperto in comunicazione, che condurrà i partecipanti attraverso un percorso unico per affinare competenze fondamentali come l’ascolto attivo, la sospensione del giudizio e l’interazione autentica con l’altro, valorizzandolo nella sua unicità. Attraverso tecniche teatrali, esercizi pratici e riflessioni guidate, sarà possibile superare le barriere comunicative e creare relazioni basate sulla comprensione e sul rispetto reciproco. Luca Salemmi del Centro Artistico il Grattacielo è docente di teatro e comunicazione all’interno di corsi di formazione per insegnati, genitori, allievi e studenti, attore ed esperto di sociologia della comunicazione. Il Centro Artistico il Grattacielo APS è un’associazione culturale senza fini di lucro per lo sviluppo e promozione della cultura attraverso la presentazione, produzione ed organizzazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, allestimento di mostre di arti figurative, di danza, organizzazione di conferenze, convegni, laboratori, seminari, manifestazioni varie e la gestione di una scuola di dizione e recitazione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di incontri aperti alla cittadinanza “La scuola polo culturale” azione del progetto Una scuola molte culture, una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Accesso libero

Per informazioni Cuore Liburnia sociale

[email protected]

