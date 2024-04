Lasciare traccia, aperte le prevendite per lo spettacolo del Cecioni

Alla realizzazione dello spettacolo “Lasciare traccia” hanno lavorato i docenti Alessio Traversi, Paolo Cosci, Teresa Salvatori, Lorenzo Mandalis, Isabella Rossi, Elena Pratesi, Raffaello Gaimari, Antonino Libro, Luca Falorni, Laura Lorenzo

Martedì 4 giugno alle ore 21 nella splendida cornice del Teatro Goldoni sarà rappresentato lo

spettacolo “Lasciare traccia”, evento finale di “Cantiere aperto”, progetto promosso e realizzato dal liceo Cecioni nell’ambito delle attività PNRR volte al contrasto alla dispersione scolastica. Lo spettacolo costituisce l’esito finale di tre laboratori tematici (Teatro, Scenografia e Storytelling audiovisivo) che da gennaio in poi hanno coinvolto oltre centotrenta studentesse e studenti del liceo di via Galilei. L’evento prevede un biglietto d’ingresso di 7 euro e i posti a disposizione sono numerati. È possibile acquistare i biglietti in prevendita direttamente alla biglietteria del Teatro Goldoni nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e nei giorni mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Inoltre, i biglietti possono essere anche acquistati online accedendo al sito del teatro, www.goldoniteatro.it.

