(1) Allegati (1) LOCANDINA

Realizzate dal Vespucci le locandine della 54ª Coppa Barontini

Sono state realizzate dalla 2B LA sotto la guida esperta del professor Riccardo Ruberti, docente di discipline grafiche e pittoriche che da anni collabora con il comitato organizzatore della gara remiera e che racconta come si è svolta l’attività con i ragazzi. I materiali definitivi verranno presentati in occasione della presentazione della Coppa

Le 4 locandine della 54ª edizione della Coppa Barontini sono state realizzate dalla 2B LA sotto la guida esperta del professor Riccardo Ruberti, docente di discipline grafiche e pittoriche che da anni collabora con il comitato organizzatore della gara remiera e che racconta come si è svolta l’attività con i ragazzi: “Sono stati presi in considerazione i quartieri principalmente interessati facenti parte del Pentagono del Buontalenti: l’Ovosodo, il Borgo, la Venezia e il San Marco Pontino; inizialmente è stata programmata una visita ai luoghi del pentagono con la guida turistica, dott.ssa Francesca Sorrentino, che ha illustrato alle classi la storia della città e dei quartieri, poi la classe è stata poi suddivisa in quattro gruppi di lavoro ed ogni gruppo si è occupato di un quartiere, progettando individualmente il proprio elaborato. Il progetto è stato concepito come un’introduzione alla progettazione grafica-pittorica: un iter propedeutico alla prosecuzione degli studi grafico-pubblicitari che gli studenti troveranno al terzo anno. In questo senso la progettazione si è svolta in duplice modalità: alcuni alunni hanno preferito lavorare graficamente e pittoricamente alla realizzazione dell’immagine, per poi completarla digitalmente inserendo testi, loghi e date. Altri invece hanno concepito quasi interamente il progetto in modalità digitale, lavorando con specifici programmi grafici. Dapprima gli alunni hanno operato una ricerca di immagini, tratte da fotografie scattate durante il trekking urbano. Successivamente, con l’aiuto del docente, sono state scelte le più adatte e successivamente, con l’ausilio dei programmi grafici, sono state rielaborate al computer al fine di semplificarle e prepararle al meglio per il lavoro grafico-pittorico da compiere. E’ seguita una fase di studi preliminari, per poi elaborare il progetto definitivo. Infine, sempre con l’aiuto dei programmi grafici sono state aggiunti i dettagli comprendenti il titolo dell’evento e le tutte informazioni necessarie”. Non solo, ma la 2° LA ha realizzato un interessante e innovativa guida cartacea pieghevole che fosse anche interattiva. “Il nostro obiettivo – hanno dichiarato alcuni alunni della classe, coordinati dalla professoressa Eloise Takasc – è stato principalmente migliorare la qualità delle immagini e della guida stessa, per dare la possibilità di approfondire alcuni aspetti con l’utilizzo di codici QR; Rendendola pertanto interattiva. Così, durante l’ora di laboratorio artistico, la nostra classe ha subito fatto una bozza di un pieghevole a tre ante e si è suddivisa i lavoro fra ricerca di testi ed elaborazione grafica; il lavoro è stato piuttosto complesso, soprattutto l’aspetto progettuale, ma dopo decine di stampe, modifiche di testi e immagini, consultandoci periodicamente con la Dott.ssa Francesca Sorrentino, è nato un prodotto chesiamo orgogliosi di presentare alla nostra città di Livorno”.

Condividi: