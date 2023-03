Le Mazzini presentano il video Street Art e Urban Art

L’itinerario, nato come contaminazione artistica sul territorio tra arte e cultura sulla Street Art e Urban Art, ha visto protagonisti i ragazzi della classe terza dell’anno scolastico 2021-2022

Appuntamento per venerdì 17 marzo all’interno della sala conferenze della Biblioteca dei Bottini dell’Olio/Museo della Città (ore 17.00-19.00) sarà presentato il video Street Art realizzato come progetto dell’Istituto Comprensivo G.Mazzini. L’itinerario, nato come contaminazione artistica sul territorio tra arte e cultura sulla Street Art e Urban Art, ha visto protagonisti i ragazzi della classe terza dell’anno scolastico 2021-2022, con il coinvolgimento delle seguenti discipline: Arte, Musica e Motoria. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà alla presenza del Dirigente Scolastico Rino Bucci, degli alunni, dei genitori e degli artisti e amatori dell’arte visibili con le loro opere nel percorso multimediale. Saranno presenti come ospiti:

Giovanni Da Monreale (Urban Artist)

Marco Quaretta (restauratore di vespe da collezione), proprietario dell’opera “Spiderman” collocata in Via Montebello 122.

