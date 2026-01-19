Le Mazzini sperimentano per una settimana lezioni di 50 minuti

Il passaggio da 60 a 50 minuti permetterà di ricavare ogni giorno una “settima ora”interamente dedicata alla creatività, in cui gli alunni potranno cimentarsi in varie attività. Dal 9 al 16 febbraio, infatti, ogni professore metterà in campo le proprie passioni e competenze extra-curricolari per ideare un laboratorio creativo unico

Dal 9 al 16 febbraio, la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Livorno trasformerà il modo di fare scuola, mettendo al centro il talento e la curiosità dei propri studenti. Per una settimana, l’orario scolastico tradizionale lascerà spazio a una formula innovativa e flessibile che punta tutto sulla didattica laboratoriale e sulla sperimentazione.

Meno teoria, più pratica: la formula dei 50 minuti

La novità risiede nella riorganizzazione del tempo scuola: le classiche ore di lezione da 60 minuti saranno ridotte a 50 minuti. Questo accorgimento tecnico permetterà di ricavare ogni giorno una “settima ora” (anch’essa di 50 minuti) interamente dedicata alla creatività. Senza intaccare il monte ore complessivo, gli studenti avranno così l’opportunità di chiudere i libri di testo per aprire i “cantieri della fantasia”, scegliendo autonomamente di partecipare a laboratori ideati e condotti dai docenti.

Un laboratorio per ogni docente

L’iniziativa ha coinvolto l’intero corpo docente dell’Istituto. Ogni professore ha infatti messo in campo le proprie passioni e competenze extra-curricolari per ideare un laboratorio creativo unico. I ragazzi potranno sperimentare le classi aperte e cimentarsi in una grande varietà di attività: arte e artigianato per riscoprire la manualità; musica e teatro: per dare voce alle emozioni; tecnologia e coding: per guardare al futuro; scrittura creativa e lettura attiva: per viaggiare con la mente.“L’obiettivo è quello di rendere la scuola un luogo dove il sapere si trasforma in saper fare”, fanno sapere dall’Istituto. “Vogliamo che i ragazzi vedano nei docenti non solo dei trasmettitori di nozioni, ma delle guide capaci di scovare talenti nascosti e stimolare passioni nuove”.

Una scuola aperta al futuro

L’IC Mazzini si conferma così un polo educativo all’avanguardia nel panorama livornese, capace di rinnovarsi e di rispondere al bisogno di protagonismo degli studenti di oggi. Questa “settimana speciale” non è solo una parentesi nel programma didattico, ma un investimento sulla motivazione e sul benessere dei ragazzi, che potranno vivere l’esperienza scolastica con un entusiasmo tutto nuovo. L’appuntamento è dunque per lunedì 9 febbraio: zaini in spalla, ma con un pizzico di creatività in più.

