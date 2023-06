L’educazione civica per tutti, Fondazione Livorno presenta il progetto dedicato alle scuole

Coinvolte le scuole superiori di secondo grado del territorio provinciale con l'obiettivo di promuovere tra i giovani i valori e i concetti fondamentali dell’educazione civica. Premio? Soggiorno a Roma con partecipazione ad una seduta del Senato a Palazzo Madama

di Giulia Bellaveglia

“L’educazione civica per tutti” è il titolo della bella iniziativa promossa da Fondazione Livorno e dedicata alle scuole superiori di secondo grado del territorio provinciale. Obiettivo del progetto, in collaborazione con l’Università di Pisa e la Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento Sant’Anna di Pisa, diffondere e promuovere tra i giovani i valori e i concetti fondamentali dell’educazione civica. L’argomento trattato, nell’anno scolastico 2021/2022, è stato quello inerente all’emergenza sanitaria da Covid19, declinato in due proposte didattiche: un laboratorio di cultura costituzionale e un laboratorio di promozione e valorizzazione della cultura del volontariato tra i giovani. “La Costituzione – dice la vicepresidente di Fondazione Livorno Cinzia Pagni – non è soltanto un libro, ma uno strumento indispensabile, soprattutto se affiancato al volontariato, per comprendere che tutti possiamo fare qualcosa di utile per gli altri”. “Un progetto – spiega l’avvocata Giulia Caroti, una delle coordinatrici – nato con la speranza di raggiungere alcuni risultati, che sono stati raggiunti in tutto e per tutto. È stato molto interessante e curioso vedere come ogni classe si sia approcciata in modi differenti e costruttivi al tema”. Tra i lavori presentati, tre sono i selezionati per cui le classi ideatrici (4° B Cerboni, 4° B Vespucci – Colombo, 3°, 4° e 5° A Einaudi – Ceccherelli) hanno ottenuto un soggiorno a Roma comprensivo di visita della città e partecipazione ad una seduta del Senato a Palazzo Madama. Il percorso è stato raccontato in un volume dal titolo “L’educazione civica per tutti. Nelle scuole livornesi, con gli studenti, a parlare di Costituzione, Covid e volontariato”, liberamente consultabile sul sito della Fondazione e curato da Stefania Fraddanni. “Molte scoperte interessanti – racconta – date da un metodo ed un approccio didattico importanti, per cui i ragazzi hanno lavorato insieme sia in classe che fuori, in un vero e proprio gioco di squadra”.

