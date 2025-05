Leggere fa scuola, il Cecioni racconta un anno di biblioteca

Le bibliotecarie professioniste al Cecioni, Federica Falchini e Martina Chiarugi

Il dirigente scolastico Rino Bucci: "Abbiamo scelto di investire nella biblioteca per restituirle un ruolo vivo nella quotidianità scolastica. È uno spazio di possibilità, dove leggere significa anche stare, pensare, creare. Il nostro obiettivo resta promuovere la lettura tra i giovani con linguaggi adatti e contesti stimolanti. Per il prossimo anno sono già in cantiere nuove iniziative"

“Quante volte abbiamo sentito dire che i libri sono importanti, che la lettura è fondamentale per lo sviluppo dell’individuo, che la letteratura può essere una compagna nei momenti difficili della vita?”. Partendo da questa convinzione, il Liceo “Francesco Cecioni” di Livorno ha avviato un ambizioso progetto di rilancio della propria biblioteca scolastica, trasformandola in un vero centro di promozione culturale. Grazie all’utilizzo del contributo volontario delle famiglie, sono state assunte due bibliotecarie professioniste, Federica Falchini e Martina Chiarugi della Cooperativa Itinera, che garantiscono l’apertura della biblioteca per il prestito due volte a settimana. La biblioteca fa parte della rete OPAC della Provincia di Livorno, e la gestione è affidata alla docente referente, prof.ssa Claudia Viacava, che coordina le attività in collaborazione con le bibliotecarie. Fin da settembre 2024, il Cecioni ha organizzato presentazioni di graphic novel aperte non solo agli studenti, ma all’intera cittadinanza. Contemporaneamente sono state attivate pagine dedicate su Facebook e Instagram per raccontare e promuovere le attività. La scelta di puntare sulle graphic novel è stata dettata dalla volontà di avvicinare i giovani alla lettura attraverso un linguaggio più vicino alla loro sensibilità, e dal fatto che nessuna biblioteca scolastica della città aveva ancora investito su questo genere. Un appello interno per la donazione di libri, rivolto a studenti, famiglie, docenti e personale ATA, ha permesso di rinnovare e ampliare il catalogo. Oggi la biblioteca del Cecioni può vantare la prima collezione organica di graphic novel tra le scuole livornesi. Negli spazi della biblioteca hanno preso vita anche laboratori di scrittura poetica e il circolino di lettura, guidati dai docenti Paolo Cosci e Caterina Guagni, a conferma di una visione della biblioteca come luogo dinamico e partecipato. A febbraio 2025, grazie all’iniziativa di una studentessa di prima, Elaide Garufi, il Cecioni è diventato partner del Festival Démadé, evento dedicato alla letteratura per ragazzi, svoltosi in Fortezza Vecchia dal 9 all’11 maggio. Gli studenti dell’indirizzo artistico hanno realizzato le illustrazioni per le shoppers del festival, e Unicoop Tirreno ha premiato i tre migliori progetti grafici. In primavera, in occasione del riconoscimento a Livorno come “Città che legge”, il Liceo è entrato nel tavolo cittadino per la promozione della lettura, e ha partecipato al bando nazionale della Direzione generale biblioteche e istituti culturali con il progetto “Fari di parole. Un libro può toccare il futuro”, ideato dalle docenti Viacava e Guagni. Il dirigente scolastico Rino Bucci, che ha sostenuto ogni fase del percorso, commenta: “Abbiamo scelto di investire nella biblioteca per restituirle un ruolo vivo nella quotidianità scolastica. È uno spazio di possibilità, dove leggere significa anche stare, pensare, creare. Il nostro obiettivo resta promuovere la lettura tra i giovani con linguaggi adatti e contesti stimolanti. Per il prossimo anno sono già in cantiere nuove presentazioni, nuovi incontri e nuovi romanzi. Perché la lettura, al Cecioni, è una porta sempre aperta”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©