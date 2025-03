Lenny Bottai prof all’Enriques per parlare di sport e pugilato

Lenny Bottai, che ringraziamo per la disponibilità, all'Enriques stamattina

L'ex pugile e allenatore ogni martedì indosserà i panni del professore in due quinte dell'indirizzo Sportivo portando in classe le conoscenze sportive e umane acquisite nel ring e a bordo ring: "Affronto la materia cercando di far capire agli studenti che il pugilato non è una scazzottata o una prova di forza, come si potrebbe pensare, bensì una partita di scacchi. Un plauso alla scuola per questa iniziativa"

Lenny Bottai all’Enriques per parlare di pugilato. Ogni martedì come stamattina – e per le prossime 6-7 settimane grazie ad un progetto relativo agli “sport di situazione” portato avanti dalla professoressa Monica Isolani che ringraziamo per la disponibilità – l’ex pugile e allenatore indosserà i panni del professore in due quinte dell’indirizzo Sportivo portando in classe le conoscenze sportive e umane acquisite nel ring e a bordo ring. “E’ un progetto iniziato prima del Covid e poi interrotto durante la pandemia – spiega Bottai, che ringraziamo per la disponibilità – Affronto la “materia” cercando di far capire agli studenti che il pugilato non è una scazzottata o una prova di forza, come si potrebbe pensare, bensì una partita a scacchi in cui conta molto anche l’aspetto caratteriale”. Ha iniziato con la parte teorica in cui parlerà della preparazione fisica e tecnica prima di un match e della parte filosofica, strategica e tattica che c’è dietro ad un incontro. Seguirà una parte, per così dire, pratica in cui insegnerà la capacità coordinativa e le tecniche di base. “Vorrei rivolgere un plauso ai docenti e alla scuola per aver pensato ad uno sport così complesso come il pugilato e un grazie alla professoressa Isolani per aver dato a me questa possibilità”.

