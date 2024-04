L’Enriques alla finale dei campionati studenteschi di Giochi Logici

Una ventata di entusiasmo ha pervaso il Liceo Enriques grazie alla partecipazione alla competizione nazionale dei “Giochi Logici” organizzata dall’Associazione Tetrapyramis. Con impegno e dedizione, gli studenti si sono distinti per abilità e ingegno e parteciperanno alle finali nazionali che si terranno il 18 maggio a Modena. L’undicesima edizione di questa stimolante gara ha rappresentato per ragazzi e ragazze un’occasione di crescita e confronto, ed un’opportunità di mettere in risalto le abilità dei nostri giovani talenti. Fin dalle fasi preliminari, il Liceo Enriques ha dimostrato una preparazione di alto livello grazie al prezioso supporto dei docenti coordinati dalla prof.ssa Cecilia Imparato, che hanno guidato gli studenti nella formazione e nell’acquisizione delle competenze fondamentali necessarie per affrontare con successo i giochi proposti. Con impegno e spirito di squadra, circa 150 studenti hanno dato il meglio di sé, sfidando le varie prove con intuito e creatività. Il risultato? Una prestazione eccezionale che ha consentito di ottenere posizioni di prestigio nelle classifiche nazionali. Ben 36 studenti si preparano ora ad affrontare la sfida delle finali, pronti a dimostrare ancora una volta la loro straordinaria capacità di ragionamento e di risoluzione dei problemi. “L’Enriques si conferma dunque non solo luogo di studio, ma anche palestra di formazione per menti agili e creative, pronte ad affrontare le sfide del mondo moderno con determinazione e intelligenza. “Fieri di rappresentare Livorno in questa competizione nazionale, siamo pronti a dare il massimo per portare a casa risultati ancora più soddisfacenti”. In questa emozionante avventura, il 18 maggio porteranno alto il nome del Liceo Enriques gli studenti e le studentesse sottoelencati:

per le GARE A SQUARE:

Per il biennio:

“MAGO” (Chiara G., Rondanina O., Ruggeri A., Valori T.)

“GIFT ORBAN” (Felicetti M., Laudati R., Ponti F., Turio E.)

“LE FANTASTICHE 4” (Cannioto I., Carrara S., Raciti E., Raciti S.)

“BRISCOLONE” (Cuciniello G., Giauro F., Nassimbeni G., Veroni E.)

Per il triennio:

“MULTILOG 1-4” (Benvenuti F., Fabiani E., Fantozzi L., Lucetti G.),

“LOGIKANTI” (Belcari G., Ceccherini V., Meschi C., Moroni E.),

“BOEBBOMBA” (Di Falco A., Madera M., Pratellesi P., Santucci D.),

“LE BIMBE DELLA CECI” (Corradin C., Marchetti E., Pahuara J., Poli E.)

Per le GARE INDIVIDUALI:

Per il biennio: Michele Felicetti e Luigi Bertola

Per il triennio: Giacomo Lucetti, Enrico Moroni, Tommaso Spiller, Alessio Vanzini e Flavia Soldati

“Un doveroso ringraziamento, da ultimo, desideriamo rivolgerlo alle famiglie perché è grazie anche al contributo volontario che viene versato annualmente in occasione delle iscrizioni, che ci è possibile realizzare gratuitamente iniziative come questa”.

