L’Enriques alla finale nazionale dei Giochi Logici 2023

Sabato 20 maggio si sono svolte a Modena le finali nazionali del 10° Campionato studentesco di Giochi Logici. Alle finali si erano qualificati 21 ragazzi e ragazze livornesi del Liceo Scientifico Federico Enriques, in virtù della loro ottima collocazione in una classifica nazionale, che ha ovviamente tenuto conto della diversità del livello scolastico di appartenenza (biennio e triennio). L’evento è stato il momento conclusivo di un percorso iniziato lo scorso ottobre e promosso da “Tetrapyramis”, associazione che ha come obiettivo quello di diffondere e sviluppare la cultura dei giochi logici in Italia, soprattutto a livello scolastico.

Migliaia di studenti sono stati coinvolti in questo progetto, attraverso competizioni che si sono svolte nelle scuole di tutto il territorio nazionale; a Livorno è stato il Liceo Scientifico Enriques che ha partecipato con un coinvolgimento di 140 studenti che si sono cimentati nelle varie gare sia individuali che a squadre, e che tra “Campo minato”, “Grattacieli” e “Alberi” hanno saputo individuare le strategie risolutive con creatività ed intuizione. I risultati ottenuti dagli studenti sono stati valutati all’interno delle classifiche nazionali e in virtù delle posizioni raggiunte, sabato 20 maggio gli studenti livornesi hanno partecipato alle finali nazionali a Modena.

Accompagnati dai loro insegnanti professoressa Cecilia Imparato, professore Federico Manzi, e professoressa Elisa Simonetti, in un’atmosfera di grande entusiasmo sono state premiate le squadre: Boebbomba (composta da Anna Di Falco, Marco Madera, Marco Pratellesi, Daniele Santucci) che si sono aggiudicati la quarta posizione nella loro sezione (gara biennio a squadre) e Gin Logic (composta da Filippo Benvenuti, Lorenzo Fantozzi, Giacomo Lucetti ed Emma Poli) che si sono aggiudicati la settima posizione nella loro sezione (gara triennio a squadre).

Ma anche tutti gli altri nostri studenti hanno raggiunto posizioni ragguardevoli:

– per la gara individuale Biennio: Michele Felicetti è arrivato 12°

– per la gara individuale Triennio: Giacomo Lucetti 8° e Enrico Moroni 10°

– per la gara a squadre Biennio: “I Leoni Intuitivi” (Rendina M.,Spiller T.,Vannucci T.,Vanzini A.) 12°

– per la gara a squadre Triennio: “BGM” (D’Angelo V., Giuffrè M., Giusti D., Marchetti E.) 12°

– “I numeri combinati” (Belcari G.,Giordano J.,Moroni E.,Vander Spek A.) 13°

L’adesione a tale progetto è nata dalla convinzione che tali tipi di gioco favoriscono lo sviluppo del ragionamento logico come abilità trasversale e l’individuazione di strategie risolutive di problemi rimanendo all’interno di un sistema di regole ben definito (si parla di ‘matematica ricreativa collaterale’). Il fatto che lo sviluppo di queste competenze, così importanti in tutti i campi del sapere così come nella vita di ogni giorno, sia promosso attraverso la dimensione ludica e cooperativa, costituisce un valore aggiunto alla didattica tradizionale. Appuntamento quindi al prossimo anno con un altro campionato pieno di sorprese e voglia di vincere.

