Leonardo, visita guidata gratuita riservata agli insegnanti

Il 25 gennaio ore 17.00 su prenotazione. La visita sarà l’occasione per presentare inoltre l’offerta didattica rivolta alle scuole dall’infanzia alla secondaria di secondo grado

Le Cooperative Itinera, Agave e CoopCulture invitano tutti gli insegnanti ad una visita guidata gratuita (e ingresso gratuito) alla mostra “Leonardo da Vinci. Bellezza e Invenzione“, in corso al Museo della Città di Livorno fino al 1 aprile.

Organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con Metamorfosi con la curatela di Sara Taglialagamba, l’esposizione è dedicata all’artista forse più celebre al mondo. In esposizione disegni autografi del Codice Atlantico dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e il Codice sul Volo degli Uccelli dalla Biblioteca Reale di Torino, oltre a disegni e dipinti leonardeschi che testimoniano la ricezione e la diffusione di temi di Leonardo.

Presente anche una sezione dedicata all’arte contemporanea, in omaggio al prof. Carlo Pedretti, storico dell’arte e grande conoscitore dell’opera leonardesca, con opere appartenenti alla Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, da Keith Haring, ad Arnaldo Pomodoro, da Aligi Sassu, a Richard Buckminster Fuller. La visita sarà l’occasione per presentare inoltre l’offerta didattica rivolta alle scuole dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture. Per partecipare alla visita del 25 gennaio ore 17.00 inviare una mail a [email protected] specificando:

nome

cognome

recapito telefonico

scuola di appartenenza specificando se (infanzia, primaria, secondaria primo grado o scuola secondaria di secondo grado).

