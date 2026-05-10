Lezione a cielo aperto a Roma per gli studenti della 3ª G delle Bartolena

Foto autorizzata alla pubblicazione dalla scuola

Dal Ghetto ebraico ai Fori Imperiali, passando per le Domus di Palazzo Valentini: il viaggio d’istruzione nella Capitale ha trasformato lo studio della storia in un’esperienza concreta, accompagnando la classe verso la conclusione del loro percorso triennale alle medie

Chiudere un ciclo di studi non è solo una questione di esami, ma di consapevolezza. Lo sanno bene gli studenti della classe III G dell’Istituto Comprensivo G. Bartolena, che hanno scelto di coronare il loro percorso triennale con un viaggio d’istruzione nel cuore pulsante della Capitale: una vera e propria immersione in 2000 anni di storia.

Dai libri alla realtà: l’intreccio delle conoscenze

Per i ragazzi della IIIG, Roma non è stata solo una meta turistica, ma un laboratorio a cielo aperto. Il viaggio ha permesso loro di fare un “ripasso” visivo e concreto di quanto studiato sui banchi, dando finalmente un volto e una collocazione fisica a luoghi e vicende spesso difficili da immaginare solo attraverso le pagine dei manuali. Visitare siti dove la storia è complessa e stratificata ha offerto agli studenti la possibilità di rafforzare competenze trasversali, fondamentali per affrontare con sicurezza il prossimo percorso di studi alle scuole superiori.

Un itinerario tra le pieghe del tempo

Il percorso è stato studiato per mostrare la straordinaria sovrapposizione delle epoche romane:

· Palazzo Valentini: Qui i ragazzi hanno vissuto un’esperienza d’avanguardia. Grazie alle ricostruzioni multimediali di Piero Angela e Paco Lanciano, hanno visto le antiche Domus romane riemergere dai sotterranei del Palazzo, comprendendo come l’archeologia possa dialogare con la tecnologia moderna.

· Il Ghetto e il Museo Ebraico: Una tappa fondamentale per comprendere la continuità storica. Dalle testimonianze medievali alla monumentale sinagoga del 1904, gli studenti hanno analizzato come una comunità possa preservare la propria identità e cultura attraverso i secoli, integrandosi nel tessuto di una metropoli millenaria.

· I Fori Imperiali: Camminare tra i resti dei fori di Cesare, Augusto e Traiano ha permesso di visualizzare il centro nevralgico del potere e della vita pubblica dell’antica Roma, mettendo ordine nella cronologia dei grandi imperatori.

Un bagaglio per il futuro

L’obiettivo di questa esperienza è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per “collegare i puntini” della Storia. La capacità di comprendere la complessità di un sito archeologico o l’evoluzione di un quartiere storico è una competenza che va oltre il programma scolastico: è un metodo di analisi che li accompagnerà nel loro futuro percorso formativo. Il viaggio si conclude così come un ricordo indelebile e un momento di crescita collettiva, segnando il passaggio verso una nuova fase della loro vita con un bagaglio culturale più ricco e una visione del mondo più ampia.

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