Liceo Cecioni, scambio culturale con gli studenti del liceo di Francoforte sul Meno

Iniziativa del Cecioni in collaborazione con il Liceo Oswald von Nell Breuning di Francoforte sul Meno. Il prof. Massei che ha coordinato lo scambio: "Per un indirizzo linguistico riprendere a viaggiare è di fondamentale importanza". Tra aprile e maggio gli studenti livornesi si recheranno in Germania

di Giulia Bellaveglia

La classe 4ªC del Liceo Cecioni indirizzo linguistico ha accolto il 23 marzo, in una bella giornata di sole alla Terrazza Mascagni, un gruppo di studenti provenienti dal Liceo Oswald von Nell Breuning di Francoforte sul Meno. Il polo liceale, da sempre all’avanguardia sul tema degli scambi culturali, ha realizzato una vera e propria full immersion nella cultura italiana e livornese. “I nostri ragazzi – spiega il coordinatore del progetto professore di lingua tedesca Daniele Massei – illustreranno agli alunni tedeschi i principali punti salienti della città, cercando di spiegarli in tedesco. Lo stesso faremo per Pisa e per Firenze, il tutto nell’arco di una settimana. Poi, dal 27 aprile al 4 maggio, toccherà alla nostra classe lo stesso tipo di esperienza a Francoforte sul Meno”.

La scelta della destinazione è tutt’altro che casuale. “Questa avventura vuole avere un po’ il senso del Viaggio in Italia scritto da Johann Wolfgang Goethe che nacque proprio a Francoforte sul Meno, attuale capitale economica dell’Unione Europea. Non solo venire a contatto con una nuova cultura, ma anche vedere, conoscere e scoprire posti nuovi, nuove persone e comprendere e parlare una lingua diversa da quella madre. Il celebre autore tedesco, fa parte del programma di studio dell’anno scolastico in corso, ecco perché abbiamo voluto approfondire la sua figura anche attraverso una gita fuori porta nei luoghi che meglio possono delineare il personaggio”.

Gli alunni tedeschi saranno ospitati dalle famiglie degli studenti del Cecioni, lo stesso avverrà in Germania per gli allievi italiani. “Quella di inserirli in famiglia è una scelta voluta, mirata. Si viene sicuramente molto più a contatto con le tradizioni locali in questo modo che alloggiando in un albergo. A causa della pandemia siamo riusciti a riprendere gli scambi culturali soltanto quest’anno e sia i ragazzi che le famiglie sono rimasti molto contenti del progetto. Per un indirizzo linguistico riprendere a viaggiare è di fondamentale importanza”.

