Liceo Cecioni, scambio culturale con il Gymnasium Ulricianum di Aurich

Ancora una volta il Liceo Cecioni ha avviato un’ esperienza di respiro internazionale per i propri studenti ed ha accolto ragazzi e docenti provenienti dal Gymnasium Ulricianum di Aurich (Germania) nell’ambito di uno scambio culturale bilaterale

Ancora una volta il Liceo Cecioni ha avviato un’ esperienza di respiro internazionale per i propri studenti ed ha accolto ragazzi e docenti provenienti dal Gymnasium Ulricianum di Aurich (Germania) nell’ambito di uno scambio culturale bilaterale che utilizza l’inglese come lingua veicolare.

Nel progetto sono coinvolti 18 studenti e studentesse della classe 3A Liceo Scientifico con i loro partners tedeschi, guidati ed accompagnati dai docenti Sofia Dell’Accia, responsabile del progetto, Raffaello Panattoni, Frank Luengen e Heike Duensing.

La prima fase dello scambio, in Italia, ha visto gli studenti coinvolti in attività sul territorio in cui i ragazzi italiani hanno fatto da guida presentando la città di Livorno (ad esempio coinvolgendo i partners in una caccia al tesoro per scoprire luoghi simbolo della città), ma hanno anche fornito informazioni sui luoghi visitati a Firenze e a Pisa. Soprattutto però gli studenti del Liceo Cecioni hanno introdotto i propri partners alla cultura italiana nel senso più ampio del termine, condividendo con loro ogni momento delle proprie giornate; il soggiorno in famiglia è stato fondamentale da questo punto di vista per offrire uno spaccato di vita reale.

Parte del lavoro si è svolta anche a scuola, dove i partecipanti allo scambio hanno effettuato brevi interviste sia sullo stile di vita dei propri coetanei sia sulle ragioni e modalità dell’autogestione verificatasi in concomitanza con la fase italiana dello scambio.

E’ noto a tutti quanto gli scambi culturali servano a migliorare le competenze non solo linguistiche, ma anche relazionali e le soft skills; ad ampliare gli orizzonti culturali e favorire l’internazionalizzazione dei nostri studenti; a confrontarsi con stili di vita, metodologie didattiche ed ambienti di apprendimento diversi e a sviluppare curiosità, rispetto e tolleranza nei confronti di realtà e persone diverse da sé, aumentando cosi la capacità di essere inclusivi e flessibili, qualità altamente necessarie nella società attuale.

I risultati attesi erano, quindi, positivi; comunque vedere studenti e famiglie così coinvolti, entusiasti di partecipare alle attività, pronti ad interagire e mediare in qualsiasi situazione, ma soprattutto felici di condividere e stare insieme riempie sempre di gioia e conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la validità dell’iniziativa.

Il successo di questa prima fase del progetto è dovuto senz’altro alla grande sinergia e collaborazione createsi tra studenti, famiglie e docenti, non solo quelli che hanno accompagnato i ragazzi ma anche quelli che si sono resi disponibili ad accogliere gli studenti in classe e ad organizzare l’accoglienza. Un sentito ringraziamento va anche al Comune di Livorno, non solo per l’organizzazione della visita istituzionale ma anche per la fattiva collaborazione in alcune attività.

E ora ci si prepara alla seconda fase dello scambio, che avrà luogo ad Aurich tra meno di un mese!

Condividi:

Riproduzione riservata ©