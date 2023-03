Liceo Cecioni, scambio linguistico e culturale con gli studenti svedesi

Il liceo Cecioni di Livorno ha ripreso a pieno ritmo a realizzare iniziative di mobilità per promuovere l’apertura della scuola ad esperienze con altri paesi e favorire la crescita linguistica e culturale degli studenti.

Ecco quindi una grande opportunità di crescita con uno scambio culturale e gemellaggio con il liceo Aranas nella cittadina svedese di Kungsbacka a circa 30 km da Goteborg. Questa scuola ha una lunga tradizione di partenariato con il liceo Cecioni, risalente ad alcuni anni precedenti il periodo dell’emergenza Covid. La lingua veicolare dello scambio è l’inglese.

I 22 alunni della classe 5D Linguistico hanno accolto 18 studenti svedesi di pari età, nella settimana dal 12 al 19 marzo con grande entusiasmo, coinvolgendoli in un denso programma di attività, per far scoprire loro il nostro sistema scolastico e il valore della cultura del nostro territorio. Gli alunni del Cecioni, le loro famiglie e le docenti che hanno collaborato, professoressa Francesca de Cesare (docente di lingua inglese e referente del Progetto) e professoressa Clare Avison (docente di conversazione inglese) si sono adoperati per offrire un caloroso benvenuto ai partner svedesi e alle insegnanti che li hanno accompagnati, professoressa Gunilla Walberg e professoressa Gabriella Hålberg.

Alla fine di marzo l’esperienza di scambio si completerà con la mobilità a Goteborg, quando gli studenti italiani incontreranno di nuovo i loro partner nelle famiglie che li accoglieranno, per poter espandere e approfondire la propria esperienza conoscitiva della cultura di un paese così lontano dal nostro per clima e tradizioni ma così vicino sul piano umano e sul piano dei valori.

