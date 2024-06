Liceo Enriques, un anno di successi sportivi

Questi straordinari successi sportivi non solo dimostrano il talento degli studenti di via della Bassata, ma anche l’efficacia del sistema del liceo, sostenuto da un corpo docente molto qualificato

Il Liceo Scientifico Federigo Enriques continua a raccogliere successi e riconoscimenti grazie ai suoi talentuosi studenti, che hanno eccelso in diverse discipline durante l’anno scolastico. Questi straordinari successi sportivi non solo dimostrano il talento degli studenti di via della Bassata, ma anche l’efficacia del sistema del liceo, sostenuto da un corpo docente molto qualificato. La scuola continua a promuovere i valori dello sport, dell’impegno e della sana competizione, offrendo agli studenti opportunità di crescita atletica e morale.

Atletica Leggera – Corsa Campestre – Le squadre maschili degli allievi, allieve e degli juniores hanno dominato la fase provinciale di corsa campestre, classificandosi tutti al primo posto. Questi risultati eccezionali dimostrano la forza dei nostri giovani studenti, capaci di superare ogni sfida con determinazione. Nella fase regionale, la squadra allievi, composta da Matteo Samaritani, Pietro Patrellesi, Daniele Santucci, Giorgio Paglini ha continuato a distinguersi, ottenendo un meritato secondo posto.

Atletica Leggera su pista – Nell’atletica su pista, il Liceo F. Enriques ha brillato conquistando con la squadra degli allievi il primo posto nella fase provinciale e regionale, mentre la squadra delle allieve ha ottenuto un eccellente secondo posto nella fase provinciale. Grazie alla vittoria nella fase regionale, la squadra allievi composta da Iacopo Storai, Iacopo Pio Peccia, Matteo Samaritani, Tommaso Bellomo, Edoardo Gori e Mattia Ghisu ha ottenuto l’accesso alla fase nazionale che si è tenuta a Pescara con il prestigioso risultato del terzo posto in classifica generale. I componenti della squadra allievi hanno avuto l’onore di rappresentare la Toscana in questa competizione, un traguardo che riempie di orgoglio l’intera scuola.

Pallacanestro 3vs3 – La squadra allieve di pallacanestro 3vs3 ha dominato sia la fase provinciale che quella regionale, classificandosi sempre al primo posto. Questi successi evidenziano lo spirito di squadra delle nostre studentesse, che hanno dimostrato abilità tecniche superiori rispetto alle altre competitrici.

Pallavolo – Anche nella pallavolo, il Liceo Enriques con la squadra allieve composta da Agata Fabiani, Olivia Fabian, Marta Gigoni, Nicole Giorgi, Rachele Gonzaga, Silvia Mazia Karunanayake, Eva Marini, Matilde Maria Mastrosimone, Rebecca Petrassi, Greta Raffoni, Nicole Sardelli, Caterina Sordini, dopo aver conquistato il primo posto nella fase distrettuale si è aggiudicate il secondo posto nella finale provinciale, svoltasi a Cecina, confermando il talento e l’impegno delle nostre atlete in questa disciplina.

I docenti coinvolti nella preparazione alle competizioni sportive: Anna Maria Cellai, Claudia della Torre, Alessandra Michelini, Michela Rappelli e Monica Isolani.

Condividi:

Riproduzione riservata ©