Liceo Niccolini Palli, in presenza per fare esperienza

Le attività di PCTO del Liceo delle Scienze Umane dell’ISIS Niccolini Palli tornano in presenza a partire dal prossimo lunedì 20 febbraio

Le attività di PCTO del Liceo delle Scienze Umane dell’ISIS Niccolini Palli tornano in presenza a partire dal prossimo lunedì 20 febbraio. Gli anni di pandemia non hanno infatti impedito al Liceo di riattivare, non appena possibile, le sue importanti collaborazioni sul territorio. Finalmente si è reso possibile il ritorno alla normalità e per i/le discenti è giunto il momento di tornare a vivere importanti esperienze formative attraverso Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento svolti direttamente sul campo. La rete di convenzioni recuperate e/o attivate è perfettamente in linea con il curricolo dell’indirizzo delle Scienze umane: ragazzi e ragazze avranno dunque l’opportunità di vivere esperienze relative al settore educativo, sociale e socio-assistenziale. Gli Enti e le strutture coinvolti sono l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) che ha sede presso l’associazione “Parco del mulino”, il cui scopo è, attraverso la divulgazione delle conoscenze relative alla sindrome, la tutela delle persone con sindrome di Down, favorendo il loro lo sviluppo fisico e mentale e contribuendo al loro inserimento scolastico, lavorativo e sociale grazie ad una moderna politica di inclusione; l’OAMI, associazione nazionale, il cui referente e formatore è il Dott. Curti, presente a Livorno con una Casa-famiglia e un Centro Diurno che accolgono persone adulte con disabilità intellettiva e che si occupa di promuovere attività pratiche, ludiche ed artistiche nell’ottica dell’inclusività; la G. Di Vittorio Società Cooperativa Onlus che da oltre 40 anni offre servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi gestendo servizi alla persona in tutti i settori, tra questi la RSA Villa Serena (Residenza Sanitaria Assistenziale), luogo di accoglienza per gli anziani che necessitano di supporto al di fuori del proprio contesto familiare e che garantisce ai propri ospiti una costante assistenza di tipo sociale e sanitario attraverso l’attività di operatori qualificati; Brikke Brakke (cooperativa sociale in convenzione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest) che gestisce i laboratori del centro diurno Blu Cammello coinvolgendo oltre 100 utenti dell’Unità livornese di Salute Mentale Adulti, allo scopo di valorizzare la loro creatività attraverso la rielaborazione di loro idee per produrre manufatti di indiscusso valore artistico, utilizzando materiali naturali e riciclati; Baby Garden, nido privato, autorizzato, accreditato e convenzionato con il Comune di Livorno, il cui titolare e gestore è l’omonima Baby Garden Società Cooperativa, consorziata nei Servizi Educativi Dinamici (SED), un “laboratorio” di circa 500 mq che accoglie, sostiene ed è spazio di esperienza e di relazione per i bambini e le bambine dai 12 ai 36 mesi, i cui operatori seguono le esigenze di sviluppo psico-fisico in un’ottica di cura e attenzione. Una rosa di preziose opportunità formative ed esperienziali, dunque, per gli studenti e le studentesse del Niccolini Palli, utili al loro orientamento nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, muovendo dal loro territorio di appartenenza; esperienze che permetteranno di sviluppare la loro sensibilità nei confronti di soggetti più fragili, di comprendere in modo sicuramente più efficace la “diversità” attraverso il contatto diretto con situazioni difficili, anche dal punto di vista emotivo e relazionale: un traguardo formativo davvero importante.

