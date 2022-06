Liceo Niccolini Palli, sabato 2 luglio Summertime Open Day

Il Liceo si aprirà al pubblico sabato 2 luglio dalle 10.30 alle 12 nella sede di Via E. Rossi, 6. In questa occasione saranno condivise performance, immagini e video, frutto delle attività svolte dagli studenti durante il progetto

Il Liceo Niccolini Palli, come caposaldo della propria azione educativa, anche in estate propone attività di orientamento permanente tramite il Progetto Estate denominato “Liceo Niccolini Palli Summertime”, rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. Le attività sono caratterizzate da modalità inclusive e trasversali, infatti, ogni mattina vengono realizzati i laboratori di tutti e cinque gli indirizzi, in base alla scelta degli studenti che possono frequentarli tutti (uno ogni giorno) oppure, se interessati ad un solo tipo, partecipare allo stesso per tutti e cinque giorni.

I laboratori proposti sono Latino e greco, Filosofia e scienze umane, Diritto ed economia, Danza classica e contemporanea, Musica d’Insieme e Laboratorio di Creatività (trasversale) gestiti da molti docenti tra i quali Denise La Monica, Elena Paolini, Laura Cantini, Martina Taibi, Andrea Bertini, Elisa Molino, Franca Guidi, Oreste Falcitelli, Livia Bettinelli, Giulia Olivieri, Daniela Panicucci, Scilla Lenzi, Giovanna Nieri, Stefano Lunardi ed Elena Pintimalli, organizzatrice del Progetto.

Gli studenti che in questi giorni stanno partecipando al progetto hanno ruoli differenti: gli allievi del Liceo si muovono all’interno delle attività come tutor per affiancare i ragazzi provenienti dalle altre scuole; gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, invece, sono accompagnati nei vari laboratori dagli studenti più grandi attraverso l’attività di peer tutoring che vede la loro partecipazione attiva; infine i docenti, a loro volta, guidano le attività in maniera laboratoriale e interdisciplinare, favorendo stili cooperativi in grado di promuovere la socializzazione tra i partecipanti e la scoperta delle aree disciplinari di ciascun indirizzo dell’Istituto.

Il Liceo, con una sintesi dimostrativa delle attività svolte durante questa settimana, si aprirà al pubblico sabato 02 Luglio dalle 10.30 alle 12.00 nella sede di Via E. Rossi, 6. In questa occasione, saranno condivise performance, immagini e video, frutto delle attività svolte dagli studenti durante il Progetto.

