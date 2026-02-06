Lifelong learning al Liceo Niccolini Palli
La scuola apre le sue porte agli adulti, offrendo corsi pensati per chi vuole imparare e crescere continuamente. Tra le proposte: corsi di latino, greco e storia della musica
“Apprendere per tutta la vita” non è solo un motto: è un vero e proprio stile di vita. Negli ultimi venti anni il concetto di lifelong learning ha guadagnato nuova attenzione perché imparare continuamente non solo mantiene viva la mente, ma contribuisce a migliorare la qualità della vita. Fare progetti, coltivare nuove passioni e acquisire competenze a qualsiasi età aiuta a restare curiosi, attivi e motivati, e a vivere pienamente ogni giornata. Come ci ricorda Seneca: “Non è che abbiamo poco tempo, ma ne perdiamo molto” (“Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus”), un invito a usare ogni giorno con consapevolezza.
Seguendo questa filosofia, il Liceo Niccolini Palli apre le sue porte agli adulti, offrendo corsi pensati per chi vuole imparare e crescere continuamente. Tra le proposte: corsi di latino, greco e storia della musica, utili non solo per approfondire la cultura classica, ma anche per stimolare memoria, concentrazione e pensiero critico; percorsi dedicati all’uso consapevole della voce, per migliorare comunicazione e sicurezza; Gyrokinesis, un’esperienza preziosa per il benessere fisico e mentale: movimento consapevole, respiro, postura e armonia, per ritrovare energia ed equilibrio. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’apprendimento in un’esperienza di benessere, di crescita personale e di arricchimento quotidiano. Perché imparare non ha età, e ogni giorno può diventare l’inizio di un nuovo percorso.
Per altre info: https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/corsi-per-adulti/
Per manifestare interesse all’iscrizione: https://forms.gle/bCwNv3LV3V3zw9r5A
