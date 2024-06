L’Istituto Tecnico Industriale Galilei sul palco della Goldonetta con “Lisistrata”

Si conclude lunedì 10 giugno alle 21, in Goldonetta con Lisistrata dell’ITI Galilei, la rassegna Laboratori in scena organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che anche quest’anno ha coinvolto numerosi laboratori teatrali e centinaia di studenti.

Lunedì sera, gli alunni e le alunne (ITI Galilei, ISIS Niccolini Palli), del laboratorio di educazione all’espressività, previsto all’interno dei Progetti Educativi Zonali, metteranno in scena un classico del teatro greco: Lisistrata di Aristofane.

Un testo senza tempo, ancora di profonda attualità. La commedia di Aristofane ha una duplice chiave di lettura: la pace ed il ruolo delle donne nella società. Un testo sull’emancipazione femminile, messo in scena per la prima volta nel 411 a.c.

La donna che sconfigge la guerra, qualcuno ha scritto, e per raggiungere il suo obiettivo usa una strategia molto particolare e audace. Tra una gag ed un’altra, le donne Ateniesi, Spartane, dell’Attica e di altre regioni della Grecia, di comune accordo, riusciranno a far trionfare la pace e bloccare una guerra che divampa in tutto il Peloponneso.

Attori – Attrici: Benedetti Matteo, Carmignani Diego, Carmignani Luca, Carrano Alfonso, Di Fiore Sara Di Pasquale Dario, Donati Valentina, Donnabella Maria, Gragnani Filippo, Menichetti Caterina, Nannipieri Francesco, Paci Alice, Poli Alberto, Pucciani Stefano, Quarta Stella, Raddi Asia, Ricci Samuele, Rudas Melissa, Russo Demetrio, Salvatici Viola, Scartazza Nicolò, Tafani Giulia, Tognozzi Giada, Adattamento testo: Isabella Capitani Regia: Luca Salemmi

Biglietti € 5 in vendita c/o la biglietteria del Teatro Goldoni un’ora prima dello spettacolo oppure on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

