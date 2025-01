L’ITI Galilei ottiene il riconoscimento di scuola virtuosa

La dirigente scolastica Manuela Mariani: "L'istituto continua così a rafforzare il suo ruolo nel panorama educativo, mirando a formare non solo professionisti altamente qualificati ma anche cittadini digitali responsabili e consapevoli nell'uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico"

L’ITI Galilei di Livorno ottiene il riconoscimento di scuola virtuosa grazie all’adozione dell’epolicy secondo il modello di “Generazioni Connesse”: un sistema che promuove l’uso responsabile delle tecnologie digitali in ambito scolastico.

Il progetto “Generazioni Connesse”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe, mira infatti a sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui rischi legati all’uso improprio di Internet e a promuovere comportamenti online positivi e sicuri.

Con l’introduzione dell’epolicy, l’ITI Galilei promuove un esempio di innovazione didattica e di responsabilità verso il mondo digitale, tutelando la sicurezza dei propri studenti e offrendo loro strumenti per navigare consapevolmente nel web.

Il riconoscimento di “scuola virtuosa” è stato attribuito alla scuola livornese per l’impegno nella formazione di una cultura digitale sana, che va ben oltre l’uso delle tecnologie, coinvolgendo attivamente tutti gli attori del processo educativo: insegnanti, genitori e studenti. Attraverso incontri formativi, seminari e attività in aula, l’ITI Galilei intende sollecitare un ambiente digitale protetto ed educativo, che risponda alle necessità del mondo moderno senza tralasciare la sicurezza.

La Dirigente Scolastica dell’ITI Galilei ha commentato questo traguardo sottolineando come la scuola sia sempre più orientata a coinvolgere l’intera Comunità scolastica per rispondere alle sfide della digitalizzazione in modo responsabile: “Il riconoscimento ottenuto da ‘Generazioni Connesse’ è un segno tangibile dell’impegno dell’Istituto verso un’educazione digitale consapevole e sicura. Siamo felici di contribuire alla formazione di giovani che, oltre a essere preparati dal punto di vista tecnico, possiedano anche gli strumenti necessari per navigare in un mondo digitale sempre più complesso,” ha dichiarato. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione digitale che sta coinvolgendo il sistema scolastico italiano, con l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica e di garantire un futuro più sicuro per le nuove generazioni.

“Con questo riconoscimento la scuola – spiega la dirigente scolastica Manuela Mariani – si conferma un esempio di eccellenza nell’integrazione delle tecnologie nell’educazione, un faro per altre istituzioni scolastiche che desiderino intraprendere un percorso simile. L’istituto livornese continua così a rafforzare il suo ruolo nel panorama educativo, mirando a formare non solo professionisti altamente qualificati, ma anche cittadini digitali responsabili e consapevoli”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©