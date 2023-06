Livorno in gioco, alunni alla scoperta della città nell’Ottocento

Durante l’anno scolastico 2022-2023 si è svolto il progetto didattico “Le città invisibili: Livorno tra storia, cultura e tradizioni” promosso dal Cred Comune di Livorno e coordinato da coop. Itinera nell’ambito del programma Scuola Città. Il percorso ha coinvolto complessivamente tre classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un totale di circa 75 bambini e bambine. Obiettivo del progetto la valorizzazione della storia urbanistica e culturale di Livorno nel corso dell’Ottocento, in continuità con l’esperienza avviata lo scorso anno in cui era stato approfondito lo sviluppo della città dalle origini al Settecento. Anche quest’anno le classi hanno avuto modo di conoscere luoghi, monumenti, personaggi, eventi che hanno contribuito a costruire la nostra identità. Un’esperienza pratica, un progetto interattivo e dinamico nel quale i bambini sono stati coinvolti attivamente. Al termine del percorso gli alunni hanno lavorato insieme a gruppi per l’ideazione e realizzazione di giochi, esercizi, quiz, anagrammi, cruciverba per mettere alla prova il grado di conoscenza della storia della città. Tutti i giochi ideati ed i disegni realizzati sono stati raccolti in un depliant dal titolo Livorno in gioco: alla scoperta della città nell’Ottocento di cui una copia è stata consegnata a tutti i bambini. Un ringraziamento alle classi che hanno partecipato ed agli insegnanti che hanno collaborato:

Istituto Comprensivo “Borsi-Benci” scuola primaria Benci classe VC maestre Cinzia Viviani, Simona Scola, Elisabetta Panzani

Istituto Comprensivo “G.Bartolena” scuola primaria Villa Corridi classe VB, maestre Laura Marchetti e Francesca Cecchi.

Istituto Comprensivo “G.Micali” scuola secondaria di primo grado “T.Tesei” classe II B prof.ssa Maria Paola Tranchida

Si ringrazia lo staff Itinera che ha coordinato le attività educative: Camilla Del Corona, Sarah Bovani, Ambra Fiorini, Silvia Michelucci.

