Livorno in musica: successo per la prima rassegna dei cori scolastici provinciali

La kermesse è stata condotta da Paola Barontini in rappresentanza dell'Ambito Territoriale della Provincia di Livorno e le corali sono state premiate dalla Dirigente Tecnica Manuela Mariani in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

Un’esplosione di voci, culture e generazioni ha animato la Fortezza Vecchia di Livorno il 27 marzo 2025, in occasione della prima, suggestiva Rassegna dei Cori delle scuole della provincia di Livorno. Circa 250 studenti, provenienti da diversi istituti, hanno dato vita ad un evento unico, celebrando la musica come linguaggio universale di inclusione e condivisione. La kermesse è stata condotta da Paola Barontini in rappresentanza dell’Ambito Territoriale della Provincia di Livorno e le corali sono state premiate dalla Dirigente Tecnica Manuela Mariani in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti, dirigenti scolastici e collaboratori che hanno reso possibile questa straordinaria giornata, confermando il ruolo fondamentale della musica nell’educazione e nella crescita dei nostri giovani L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico di Livorno, ha visto esibirsi i cori di:

IC Guerrazzi di Cecina (scuola dell’infanzia e primaria)

IC Micheli Bolognesi di Livorno (scuola secondaria di primo grado)

IC Micali di Livorno (scuola secondaria di primo grado)

IC Picchi di Collesalvetti (scuole primarie e secondarie di primo grado)

IC Bartolena di Livorno (scuola secondaria di primo grado)

Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno

Un ponte musicale tra culture

la rassegna ha assunto una dimensione internazionale grazie alla partecipazione degli studenti della Eichendorff-Gymnasium di Ettlingen (Germania), gemellati con l’IC Micali nell’ambito del progetto Erasmus. Questa collaborazione ha arricchito l’evento, creando un dialogo interculturale attraverso la musica.

Un repertorio senza confini

La varietà musicale è stata uno dei punti di forza della rassegna, con esibizioni che hanno spaziato dal repertorio classico alla musica pop contemporanea. I giovani coristi hanno dimostrato la loro versatilità, cantando in diverse lingue, inclusa la Lingua Italiana dei Segni (LIS) e il cinese, a dimostrazione di come la musica abbatta ogni barriera.

Un palco d’eccezione

Il prestigioso Coro delle Voci Bianche del Teatro Goldoni ha impreziosito l’evento con una performance di alto livello artistico, offrendo un momento di grande emozione.

