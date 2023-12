Lorenzo vince l’edizione 2023 di Master Math

Il podio di Master Math 2023: Lorenzo (primo posto), Virginia (seconda), Francesco (terzo)

Ad applaudire calorosamente Lorenzo un’aula magna gremita di alunni che si sono sfidati a suon di percentuali, frazioni e problemi nella gara promossa dal Liceo Cecioni rivolta agli studenti di terza media. Virginia e Francesco completano il podio. I nomi degli undici finalisti

Lorenzo Minuti vince l’edizione 2023 di Master Math, il progetto scientifico ideato e promosso dal Liceo Cecioni rivolto agli studenti di terza media e dedicato all’orientamento verso la matematica. Ad applaudirlo calorosamente un’aula magna gremita di 88 alunni (questi i partecipanti complessivi alla finalissima) che, nella mattina di lunedì 18 dicembre, si sono sfidati a suon di percentuali, frazioni e problemi in una gara della durata di un’ora che ha decretato ben 11 finalisti. “Ne erano previsti 10 a dire il vero – spiega la professoressa Valeria Tognotti, referente di Master Math – ma come succede quasi tutti gli anni due di loro hanno raggiunto lo stesso punteggio ed è stato giusto inserirli tutti arrivando così ad 11”. Poi, racconta meglio il percorso approfondendone gli scopi e le finalità. “Questo è il quarto anno che lo mettiamo in piedi grazie alla collaborazione del Cecioni e siamo riusciti a coinvolgere ben 26 classi per 3 appuntamenti: la prima fase con alcuni percorsi ad hoc negli istituti di appartenenza, la seconda con dei laboratori scientifici mirati e l’ultima con la finale. Generalmente la matematica è tra le materie che incutono timore, a volte persino terrore, ai ragazzi di ogni età, anche ai più grandi, e l’opinione comune induce a pensare che ci voglia una supermente per sconfiggere problemi ed equazioni. Attraverso questa iniziativa cerchiamo di superare i luoghi comuni e di dimostrare che i numeri si possono comprendere e anzi ci si può anche giocare, divertirsi e, perché no, farli diventare la strada della propria vita”. La medaglia d’argento è invece andata a Virginia Lunardi, mentre ad aggiudicarsi il terzo posto è stato Francesco Acquaviva. Tutti gli sfidanti, in particolare quelli sul podio, sono stati omaggiati di alcuni gadget da parte dell’azienda Omniconnect di Pontedera. Questi i nomi degli altri finalisti: Joele Bandinelli, Giovanni Chesi, Giacomo Delfino, Andreo Duccio, Diego Malacarne, Teresa Piazza, Andrea Stiaffini e Vittorio Taddei.

Condividi:

Riproduzione riservata ©