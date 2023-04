L’Ufficio delle Dogane incontra gli studenti

Nell’ambito del Progetto Porto Aperto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di cui ADM è partner, l’Ufficio delle Dogane di Livorno ha ricevuto la visita di due classi di studenti e dei loro insegnanti accompagnatori; una classe IV a indirizzo logistica proveniente dall’ITC Vespucci e un’altra dal Corso di istruzione e Formazione Professionale (IEFP) denominato Logos.0 Operatore di Logistica.

I funzionari ADM Annalisa Cau e Maria Lazzari hanno illustrato ai giovani aspiranti logisti il ruolo della Dogana nel processo portuale, le procedure doganali di import/export e la loro digitalizzazione con un focus sui controlli doganali in particolare con l’utilizzo delle apparecchiature scanner.

Gli incontri avvenuti nelle scorse settimane sono inseriti nel progetto che ha come obiettivo far conoscere alla città la realtà portuale e i suoi operatori. Questa iniziativa che prosegue sin dal 2008 ha consentito, nel corso degli anni, di far conoscere a decine di studenti l’attività della Dogana e di comprendere il rilevante ruolo dell’istituzione nel tessuto economico e territoriale.

