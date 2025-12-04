Luminaria gigante sulle scuole Benci

La dirigente scolastica: "Il plesso è una struttura bellissima e si presta molto bene ad iniziative di questo tipo"

Una luminaria speciale, realizzata dal Comune, accenderà la facciata della scuola Benci, lato scali Olandesi: una proiezione con la scritta “Buon Natale” e tanti alberi. Nella serata di ieri è stata effettuata una prova generale che ha lasciato entusiasta Simona Michel, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Benci Borsi. “Il plesso è una struttura bellissima e si presta molto bene a iniziative di questo tipo. L’abbiamo accolta con enorme entusiasmo. Mi è piaciuto particolarmente il villaggio: ricorda i “nostri” bambini”. L’accensione è prevista in concomitanza con l’accensione della luminaria del Mercato.

