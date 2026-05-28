Mano nella mano, emozione e sorrisi per la festa finale tra bambini e anziani al nido Chicchirillò

Nel giardino dell’asilo la conclusione del progetto che ha unito i piccoli del nido e gli ospiti della Rsa “Giovanni Pascoli”. Giochi, musica e commozione per una giornata all’insegna dell’incontro tra generazioni e della condivisione

Una giornata di festa, musica e grandissima commozione. Mercoledì 27 maggio, nel giardino dell’asilo nido “Chicchirillò”, gestito dalla Cooperativa Orsa, si è tenuta la festa conclusiva del progetto di continuità orizzontale “Mano nella mano: incontro tra generazioni”. Un appuntamento che ha segnato il momento dei saluti tra i bambini e le bambine e le loro famiglie e gli ospiti della Rsa “Giovanni Pascoli” gestito dall’ATI con capofila Società Cooperativa Sociale G.Di Vittorio. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di oltre quaranta famiglie, che si sono riunite insieme alle educatrici, al personale ausiliario dell’asilo e all’equipe socio-sanitaria e agli ospiti della struttura, per celebrare la prova che l’unione fa la forza. La continuità orizzontale non è solo un progetto, ma è un ponte di fiducia e sorrisi che ha unito questi due mondi, dove i ricordi degli anziani diventano i sogni dei bambini. La festa ha previsto una merenda condivisa, vari giochi con cerchi, palle, travasi di terra, di sabbia e di pasta, tra risate, chiacchiere e momenti di convivialità. La conclusione di questo progetto, iniziato a gennaio, conferma il valore inestimabile della sinergia tra generazioni. L’intreccio tra la memoria degli ospiti della RSA e l’energia vitale dei bambini del nido, arricchisce il territorio, lasciando un’impronta profonda nel percorso di crescita dei bambini e un ricordo indelebile nel cuore degli anziani.

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