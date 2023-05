Mare e ecosistema, 5 giorni di spettacoli alla primaria Carlo Bini

Il coordinatore della classe IA Massimiliano Morescalchi: "Per i bambini è stata come una rinascita dopo gli anni dell'assenza di socialità a causa del Covid"

La scuola primaria Carlo Bini ha portato avanti un progetto sul mare, il suo ecosistema e l’importanza di fare qualcosa per proteggerlo. Il culmine del progetto è rappresentato da una serie di spettacoli che i bambini hanno svolto nel giardino della scuola per 5 giorni consecutivi, con un pubblico sempre diverso e con uno scenario costruito da loro di ambientazione marina. L’ultima replica c’è stata il 31 maggio dalle ore 9,30. “Per i bambini è stata come una rinascita dopo gli anni dell’assenza di socialità a causa del Covid” spiega Massimiliano Morescalchi, coordinatore della classe IA della scuola primaria Carlo Bini di Livorno.

