MarErasmus approda a Capraia per celebrare l’Europa

Settanta tra studenti e insegnanti del Comprensivo Micali guidati dalla dirigente Rita Moretti protagonisti di una due giorni sull’isola tra didattica, trekking e concerti al plesso Nolli, una delle scuole più piccole d’Europa

Europa in Capraia con MarErasmus. Il comprensivo Micali di Livorno con 70 studenti e insegnanti accompagnati dalla dirigente Rita Moretti ha fatto una due giorni di didattica nell’isola di Capraia festeggiando l’Europa con musica, trekking e incontri al plesso Nolli. Una delle più piccole scuole di Europa: solo 12 tra infanzia, elementare e scuola secondaria di primo grado! Coordinati da una maestra entusiasta e appassionata, Stefania Benedetti. Hanno partecipato all’evento, con un saluto da remoto, l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire della coordinatrice, Sara Pagliai, del Dirigente Claudio Capuano dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e della Dirigente Cristina Grieco dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno. Gli studenti delle Micali dell’indirizzo musicale (strumenti e coro), diretti dai maestri Valentina Fortunati e Sergio Innocenti, si sono esibiti in un concerto a cui hanno assistito le Istituzioni e la comunità di Capraia. La musica che unisce e che offre occasioni di festa, di condivisione, di benessere. Ma anche di integrazione. La musica capace di accogliere ogni diversità e ogni unicità. Commovente la partecipazione di tutti, perché la scuola, come recita l’articolo 34 della Costituzione “è aperta a tutti”. “Occasioni come queste sono importanti per esprimere la nostra vicinanza ai bambini e bambine di Capraia” ha sottolineato la dirigente Moretti. “Lontani ma vicini”. Aver ottenuto l’accreditamento Erasmus e poter partecipare al programma con progetti che ci permettono di fare esperienze in Europa con altre Scuole arricchisce la nostra didattica e le nostra vita, ci aiuta a costruire l’Europa del dialogo, dell’amicizia, della pace. Torniamo a Livorno entusiasti di questa esperienza condivisa con l’Agenzia Erasmus+ rappresentata da Luca Lischi e con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale presente con Giulia Brunelli e Alessio Mammoli“.

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