Martedì 18 luglio l’Open Day del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno a Villa Letizia

Villa Letizia in via dei Pensieri 60, sede del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno

Il presidente dei due corsi di laurea illustrerà i contenuti, gli obiettivi e gli sbocchi professionali. Saranno inoltre fornite informazioni sulle procedure di iscrizione e sulle agevolazioni contributive offerte dall’Università di Pisa. E' possibile partecipare all'Open Day anche in modalità a distanza al link: https://rb.gy/rlpo9

Con l’avvio delle iscrizioni all’Università, che partiranno dal 27 luglio prossimo, i diplomati sono chiamati alla scelta del corso di laurea. Per una scelta mirata e consapevole il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno effettuerà, nella giornata del 18 luglio, dalle ore 10.30, un Open Day, per presentare la propria offerta formativa. Il Polo Sistemi Logistici di Livorno vanta un percorso di laurea triennale in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, ormai giunto alla sua diocettesima edizione, ed un percorso di laurea magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici, di interesse per i laureati intenzionati a proseguire gli studi, anche in seguito alla laurea triennale. I corsi di laurea, con sede a Livorno, costituiscono un unicum nel panorama dell’offerta formativa universitaria, con l’obiettivo di creare profili professionali caratterizzati da un bagaglio di conoscenze multidisciplinari riconducibili alla gestione o alla progettazione dei sistemi logistici e della supply chain, che coprono oltre l’ambito economico-aziendale, quello giuridico, logistico-organizzativo, ingegneristico, informatico e linguistico; tali aspetti sono analizzati nell’ottica del miglioramento continuo, con particolare attenzione alla sostenibilità ed all’innovazione. l laureati in logistica sono in grado di affrontare agevolmente l’ingresso nel mondo del lavoro, con un’ampia gamma di sbocchi professionali, già dopo tre mesi dalla laurea, come dimostrato dai dati dell’indagine Alma Laurea. Durante l’Open day, il Presidente dei due corsi di laurea, Prof. Nicola Castellano, ne illustrerà i contenuti, gli obiettivi e gli sbocchi professionali. Saranno inoltre fornite informazioni sulle procedure di iscrizione e sulle agevolazioni contributive, offerte dall’Università di Pisa. L’incontro si terrà, sia in presenza, presso la sede del Corso di laurea, nei locali di Villa Letizia – Via dei Pensieri, 60, in Livorno, che, in modalità a distanza, al seguente link: https://rb.gy/rlpo9.

