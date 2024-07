Martedì 9 luglio Open Day del Polo Universitario Sistemi Logistici a Villa Letizia

Formula nuova e arricchita: alle 10,00 apertura degli stand informativi e alle 10,30 inizio presentazione. Appuntamento in via dei Pensieri 60, sede dei Corsi di Laurea, oppure online cliccando il link che trovate nell'articolo

L’Open Day del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, previsto per il prossimo 9 luglio, avrà una formula nuova e arricchita. L’evento si svolgerà nella storica Villa Letizia, in via dei Pensieri 60, situata nel quartiere di Ardenza. Questo Open Day sarà un’opportunità imperdibile per conoscere di persona la sede del Corso di laurea, con stand informativi e presentazioni dei corsi, arricchite dalle testimonianze di laureati e rappresentanti aziendali. Per chi fosse già in vacanza, sarà possibile collegarsi da remoto e partecipare virtualmente cliccando su questo link. Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno offre due percorsi di laurea innovativi: la Laurea Triennale in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, unica nel panorama universitario italiano, che mira a formare professionisti capaci di operare nella gestione e valutazione delle infrastrutture e dei servizi di logistica e trasporto in un’ottica intermodale. La formazione interdisciplinare copre non solo il settore economico-aziendale, ma anche quello giuridico-politico e logistico-organizzativo, offrendo opportunità di rapido inserimento occupazionale per i laureati, e la Laurea Magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici, che prepara professionisti in grado di gestire e progettare sistemi logistici e supply chain, con un forte accento sull’innovazione e la mobilità sostenibile, essenziali per raggiungere gli obiettivi economici e ambientali contemporanei.

La chiave del successo dell’offerta formativa del Polo è la multidisciplinarietà, che prepara i laureati ad affrontare le sfide complesse del settore logistico. L’approccio interdisciplinare garantisce competenze in ambiti diversi, fornendo una preparazione completa e versatile. Il Polo Universitario di Livorno punta su percorsi di qualità. La qualità dell’offerta formativa è testimoniata dai premi assegnati ai laureati dalle realtà locali, come il premio di laurea, in collaborazione con il Rotary Club Livorno Mascagni, che riconosce l’eccellenza degli studenti in logistica e quello intitolato al Cavaliere del lavoro Tito Neri, che offre la possibilità, attraverso un’esperienza lavorativa, di conoscere la filiera logistica, che c’è dietro le attività armatoriali e portuali. La sede del Polo Universitario Sistemi Logistici, situata nella splendida Villa Letizia, offre un vero e proprio campus con tutti i servizi necessari per gli studenti, in un contesto ambientale accogliente e stimolante. Le immatricolazioni per l’anno accademico 2024/2025 inizieranno il 24 luglio 2024, offrendo ai nuovi studenti l’opportunità di entrare a far parte di una comunità accademica d’eccellenza. L’Open Day del 9 luglio rappresenta quindi un’occasione unica per esplorare le opportunità offerte dal Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno e per conoscere da vicino un centro d’eccellenza nel settore della logistica, fondamentale per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio.

