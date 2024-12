Martina vince l’edizione 2024 di Master Math

Ad applaudire calorosamente Martina un’aula magna gremita di alunni che si sono sfidati a suon di percentuali, frazioni e problemi nella gara promossa dal Liceo Cecioni rivolta agli studenti di terza media. Aurora e Alice completano il podio tutto al femminile

di Giulia Bellaveglia

Martina Volpini, alunna della scuola XI maggio dell’istituto comprensivo Brin, vince l’edizione 2024 di Master Math, il progetto scientifico ideato e promosso dal Liceo Cecioni rivolto agli studenti di terza media e dedicato all’orientamento verso la matematica. La medaglia d’argento è invece andata ad Aurora Vanni, sempre proveniente dalla scuola XI Maggio, mentre ad aggiudicarsi il terzo posto è stata Alice Bellomo delle scuole di Banditella. Ad applaudire calorosamente il podio tutto al femminile, un’aula magna gremita di alunni che, nella mattina di lunedì 16 dicembre, si sono sfidati a suon di percentuali, frazioni e problemi in una gara della durata di un’ora che ha decretato ben 14 finalisti. “Ne erano previsti 10 a dire il vero – spiega la professoressa Valeria Tognotti, referente di Master Math – ma, come succede quasi tutti gli anni, quattro di loro hanno raggiunto lo stesso punteggio ed è stato giusto inserirli tutti arrivando così ad 14”. Poi, racconta meglio il percorso approfondendone gli scopi e le finalità. “Questo è il quinto anno che lo mettiamo in piedi grazie alla collaborazione del Cecioni e siamo riusciti a coinvolgere tantissime classi per vari appuntamenti: la prima fase con alcuni percorsi ad hoc negli istituti di appartenenza, la seconda con dei laboratori scientifici mirati e l’ultima con la finale. Generalmente la matematica è tra le materie che incutono timore, a volte persino terrore, ai ragazzi di ogni età, anche ai più grandi, e l’opinione comune induce a pensare che ci voglia una supermente per sconfiggere problemi ed equazioni. Attraverso questa iniziativa cerchiamo di superare i luoghi comuni e di dimostrare che i numeri si possono comprendere e anzi ci si può anche giocare, divertirsi e, perché no, farli diventare la strada della propria vita”. Tutti gli sfidanti, in particolare quelli sul podio, sono stati omaggiati di alcuni gadget e, in occasione della quinta edizione, i giovani presenti hanno anche potuto approfondire in modo scherzoso alcune leggi della fisica, attraverso divertenti esperimenti messi in piedi da due esperti del settore.

