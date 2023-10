Mascagni Educational, via alla 4ª edizione del progetto che porta il compositore nelle scuole

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado avranno l’opportunità di entrare in contatto con la vita, i luoghi, le opere e tutto ciò che riguarda il celebre compositore livornese, attraverso la realizzazione di lavori a libera scelta, oppure seguendo una delle linee guida proposte dal bando

Obiettivo dell'iniziativa, far conoscere ai più giovani la figura di Pietro Mascagni a 360 gradi. Il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri: "È importante raccontare Mascagni e diffondere la sua musica". Adesioni entro il 5 dicembre

di Giulia Bellaveglia

“Mascagni Educational”, il progetto didattico della Fondazione Teatro Goldoni che ha come scopo quello di far conoscere ai più giovani la figura di Pietro Mascagni, torna per la sua quarta edizione (clicca qui per visualizzare il bando). Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado avranno l’opportunità di entrare in contatto con la vita, i luoghi, le opere e tutto ciò che riguarda il celebre compositore livornese, attraverso la realizzazione di lavori a libera scelta, oppure seguendo una delle linee guida proposte dal bando. Due i titoli a cui verrà dedicata l’intera manifestazione: “Cavalleria rusticana” e “Gianni Schicchi”. “Un’idea – spiega il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – che portiamo avanti perché riteniamo importante raccontare Mascagni, farlo conoscere e diffondere la sua musica. Un uomo alla moda, di tendenza, che oggi potrebbe essere definito un influencer. Ci si vestiva come lui, ci si tagliava i capelli come lui. Ma soprattutto un personaggio che, nonostante molte difficoltà, ebbe sempre il coraggio di seguire le proprie idee”.

Nel percorso è prevista una prima fase conoscitiva in cui, tramite del materiale messo a disposizione dalla Fondazione, sarà possibile acquisire informazioni sulla tematica, e una seconda produttiva in cui gli studenti avranno l’opportunità di sviluppare la propria creatività e fantasia elaborando un prodotto finale.

“Siamo ben lieti – aggiunge Tiziana Rapisarda del Provveditorato agli studi – di supportare questa bella iniziativa. Dove c’è cultura non c’è bruttura. Non c’è bullismo, non c’è sofferenza”. “Fino a quattro anni fa – precisa la vice sindaca con delega all’istruzione Libera Camici – nella città che ha dato i natali a Mascagni, non c’era niente che lo celebrasse. Oggi finalmente, anche grazie a manifestazioni di questo tipo, sempre più persone lo conoscono. Ecco perché, voglio ancora una volta sottolineare quanto sia importante la sinergia tra scuola e istituzioni”. Gli insegnanti che intendono aderire potranno comunicarlo compilando l’apposito Google Form entro il 5 dicembre.

