Matilde e Gianluca tornano a Livorno con tre premi conquistati all’Expo di Osaka

Congratulazioni ai nostri Ambasciatori di Livorno nel mondo. I due giovani livornesi hanno vinto con il progetto che consiste "nella realizzazione di un nuovo modello di razzo in grado di consegnare più payloads (satelliti, rover ecc..) su più destinazioni durante la stessa missione, rivoluzionando il paradigma corrente di una missione-una consegna". L’Italia era l’unica nazione chiamata a rappresentare l’Europa al concorso. "Un ringraziamento al sindaco Salvetti, alla dirigente Grieco e ai nostri professori Raul Tozzi e Cesare Luschi"

“Un ringraziamento va certamente alle istituzioni cittadine livornesi. Al sindaco Salvetti, all’assessore Magnani, a Bani e Bennici e alla dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Grieco. E un ringraziamento particolare al nostro professore di fisica Raul Tozzi, che ha stimolato curiosità e talento con professionalità e competenza, ed al nostro professore di inglese Cesare Luschi, recentemente scomparso, che ha certamente contribuito al nostro successo grazie al suo metodo che ci fa parlare inglese in modo quasi perfetto”. Matilde Mancini e Gianluca Santini sono rientrati in Italia con tre premi conquistati all’Expo Universale di Osaka 2025 dove dal 6 all’8 agosto hanno partecipato al concorso per giovani scienziati IEYI 2025 da Ambasciatori di Livorno nel mondo. Organizzato dal Japan Institute of Invention and Innovation, l’International Exhibition for Young Inventors (IEYI) è una manifestazione internazionale dedicata ai giovani inventori e mira a promuovere la creatività, l’innovazione tecnologica e l’ingegno dei giovani studenti provenienti da tutto il mondo (per maggiori informazioni https://koueki.jiii.or.jp/ieyi2025/en/index.html). L’Italia era l’unica nazione chiamata a rappresentare l’Europa al concorso che vedeva presenti le seguenti nazioni: Cina, Russia, Taiwan, Giappone, India, Indonesia, Macao, Filippine, Singapore, Thailandia, Malesia, Singapore e Vietnam. Matilde e Gianluca in collaborazione con Federico Bergo hanno presentato il loro progetto scientifico chiamato “Innovative methods for commercial aerospace: Deep Space Pharma” inserito nella categoria Visionary Technologies e grazie a questo progetto, come detto, hanno vinto tre premi:

– 1 ITCCC Award da parte della China: per la potenzialità di sviluppo commerciale e scientifico l’innovazione e la creatività del progetto ingegneristico presentato – premio consegnato da Zheng Rong CHEN (Direttore – IEYI China)

– 2 Special Award Certificate da parte di Taiwan: per l’innovazione e la creatività del progetto tecnologico nell’area della Visionary Technologies

– 3 Young Eco-Invention Award = Grand Winner of STEM da parte delle Filippine consegnato da Julius Garcia della Technological University of the Philippines.

In cosa consiste il progetto? “Consiste nella realizzazione di un nuovo modello di razzo che, attraverso l’utilizzo di un sistema innovativo, basato sulla forza centrifuga è in grado di consegnare più payloads (satelliti, rover, etc.) su più destinazioni durante la stessa missione, rivoluzionando il paradigma corrente di una missione-una consegna. L’evoluzione di questo sistema si basa su una nostra analisi non-standard dell’equazione base del razzo di Tsiolkovsky, le cui differenze rispetto al modello tradizionale spiegano la discrepanza del nostro sistema rispetto al modello usato fino ad ora”. Un libro intitolato “Due giovani, un concorso… e poi il resto del mondo. Un’avventura scientifica inaspettata,” edito dalla Tipografia Editoriale Pisana e presente alla libreria Giunti di via Grande racconta la loro esperienza e percorso scientifico che vuole essere di stimolo e di utilità per i giovani che sentono di avere un’idea in testa che però non sanno come svilupparla.

Matilde e Gianluca hanno consegnato la lettera del sindaco Salvetti ai ruoli istituzionali sia dell’IEYI Japan che dell’organizzazione dell’Expo, invitandoli alla prossima edizione della Biennale del Mare.

