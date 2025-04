Mazzini, conclusa l’attività di internazionalizzazione

Dal 3 al 9 aprile la scuola secondaria è stato luogo di incontro per alunni e docenti provenienti da diverse parti del mondo. Per tutti gli alunni e i docenti coinvolti visite a città d’arte e laboratori sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela della biodiversità

Messaggi all’alba per salutare, ringraziare e far sapere che il viaggio di ritorno è andato bene: finiscono in questo modo i dieci giorni di attività di internazionalizzazione in cui l’Istituto Comprensivo Mazzini è stato luogo di incontro per alunni e docenti provenienti da diverse parti del mondo. Dal 3 al 9 aprile, infatti, la scuola secondaria ha ospitato un gruppo di sei studenti e tre docenti provenienti dalla scuola di Catabois, nel nord della Spagna; il gruppo è approdato alle Mazzini nell’ambito di un progetto Erasmus+ che prevedeva attività in lingua inglese dedicate alla biodiversità e alla tutela dell’ambiente. Queste attività hanno coinvolto anche diciotto alunni provenienti da tutte le classi terze dell’istituto. Negli stessi giorni, sempre nell’ambito di un progetto Erasmus+, la scuola ha accolto due docenti di una scuola di Râşnov, nel centro della Romania, in visita alle Mazzini per un programma di job shadowing; le due insegnanti hanno visitato i diversi plessi della secondaria e della primaria studiando le buone pratiche della scuola e hanno potuto prendere parte alle attività programmate per l’accoglienza internazionale. Infine, dal 4 al 12 aprile, alunni e famiglie hanno accolto cinque studenti della La Salle Language Academy di Chicago, scuola a indirizzo linguistico tradizionalmente gemellata con le Mazzini; gli studenti, accompagnati da un insegnante di italiano e dalla dirigente scolastica, sono venuti a Livorno per migliorare la conoscenza della nostra lingua, che loro studiano a scuola, e per conoscere luoghi e aspetti della nostra cultura. Insieme a loro, oltre ai cinque alunni ospitanti, ha viaggiato e lavorato un gruppo misto di alunni delle classi prime e seconde.

In questi dieci giorni, per tutti gli alunni e i docenti coinvolti si sono alternate visite a città d’arte e laboratori sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela della biodiversità. Per gli americani non sono mancati momenti di approfondimento sulla nostra tradizione, anche culinaria, come il laboratorio sulla pizza offerto dalla pizzeria All’Improvviso, uno dei collaboratori storici delle attività del gemellaggio. Per approfondire la conoscenza del territorio, oltre a visitare i luoghi più belli di Livorno e a essere accolto dalle autorità cittadine al Palazzo Comunale, il gruppo di studenti della scuola e di ospiti è stato in visita a Pisa, Firenze, Lucca e Roma. Gli studenti hanno inoltre partecipato ad un laboratorio sulla biodiversità degli ambienti marini al Calambrone con l’associazione Soprasotto; hanno prodotto bombe di semi di fiori per insetti impollinatori con le volontarie di Slowfood; hanno assistito alla lezione di un apicultore locale, che ha portato le sue api in trasferta nel giardino della scuola. Queste attività sono state precedute da un’opera di riorganizzazione e sistemazione degli spazi all’aperto, condotta in collaborazione con Slowfood e che ha coinvolto anche gruppi di alunni ed ex-alunni; grazie alla disponibilità delle operatrici di Slowfood e di tanti altri altri volontari, la scuola avrà a lungo un giardino più vivibile come eredità dei dieci giorni di attività di internazionalizzazione. Le nuove aiuole e gli spazi fioriti restano come segno di una scuola che si apre al mondo, collabora, condivide e, nel farlo, si migliora. Con un ringraziamento caloroso a tutti coloro che hanno reso possibili questi dieci giorni di attività.

