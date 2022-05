Meloria Protection & Art, le classi vincitrici e il 4 giugno appuntamento con l’ambiente

Le classi 3A del Liceo Cecioni e la 2A dell'Istituto Nautico hanno vinto l'edizione 2022 del concorso per le scuole organizzato dall'area marina protetta delle Secche della Meloria

Mediagallery

Studenti consapevoli, creativi e attenti all’ambiente: le classi 3A del Liceo Cecioni e la 2A dell’Istituto Nautico hanno vinto l’edizione 2022 del concorso per le scuole organizzato dall’area marina protetta delle Secche della Meloria e saranno coinvolti in prima persona nella giornata di pulizia del 4 giugno. “Entrambe le classi hanno prodotto dei video capaci di spiegare le caratteristiche della Meloria, veicolare efficaci messaggi di sensibilizzazione e proporre interessanti approfondimenti” spiega Andrea Porchera, architetto dell’Ente Parco e responsabile dell’Area Marina Protetta. Alla 3C del Liceo Cecioni, con il suo TG Meloria, è andato il premio speciale della Lega Navale sezione Livorno, mentre si sono classificate dal 4° al 6° posto la 3A, 3B e 2C dell’Istituto Nautico. I premi sono stati consegnati dal Capitano di Fregata Paolo Pisano, dalla dottoressa Benedetta Balsotti del Comune di Livorno, dal presidente della Lega Navale sezione Livorno Fabrizio Monacci e dal dottor Giovanni Raimondi per l’Acquario di Livorno. Le cerimonia si è svolta presso la Fortezza Vecchia, a pochi giorni della terza edizione del Meloria Protection & Art. “Sabato 4 giugno l’area marina sarà infatti protagonista di una serie di iniziative dedicate alla sua valorizzazione e salvaguardia – dichiara Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle sue specificità biologiche, ambientali e faunistiche e della regolamentazione che permette di coniugare la tutela degli habitat naturali con la possibilità di fruire di un luogo storicamente nel cuore dei livornesi e non solo”. “Un’importante iniziativa che da un lato promuove la consapevolezza degli studenti e della cittadinanza rispetto al tema dell’area marina protetta della Meloria, e dall’altro mette ancora una volta l’accento sui gravissimi danni che una gestione sconsiderata dei rifiuti può provocare direttamente sull’ambiente e in particolare sul mare – così l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – Ogni anno tonnellate di plastiche e di mozziconi vengono abbandonati. Livorno su questo tema sta facendo passi avanti, grazie ad iniziative come questa organizzata da Aplysia e dall’Ente Parco e al presidio costante delle associazioni ambientaliste come Sons of the Ocean, che l’Amministrazione Comunale sostiene con convinzione”. “La tutela dell’ambiente marino e costiero è uno degli obiettivi prioritari che la Guardia persegue quotidianamente – dichiara l’Ammiraglio Angora, Direttore Marittimo della Toscana e Comandante del porto di Livorno – e per tale ragione siamo felicissimi di poter dare, anche quest’anno, il nostro contributo per questa iniziativa che ha come scopo quello di valorizzare e tutelare un’area, come quella delle secche della Meloria, che rappresenta un patrimonio naturalistico molto importante per la nostra realtà territoriale”. “Inoltre – prosegue l’Ammiraglio – non posso sottacere la gioia nel rivedere in prima linea in questo evento i ragazzi delle scuole, che negli ultimi anni hanno avuto il merito di riportare all’attenzione dell’opinione pubblica la lotta contro i cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente”.

Momento centrale sarà, come nelle edizioni passate, la pulizia dei fondali marini intorno alla Torre, mentre alla Scoglio della Regina sarà allestita un’esposizione artistica con rifiuti riciclati, saranno a disposizione stand informativi, e nalla mattina si terrà la pulizia delle vicine spiagge. La giornata è organizzata da Aplysia Soc. Coop. e promossa dall’Area Marina Protetta Secche della Meloria e dal Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Livorno e con il patrocinio del Comune di Livorno.

Fondali puliti intorno alla Torre della Meloria – All’evento parteciperanno le due classi vincitrici del concorso assieme ai soci della Lega Navale che metteranno a disposizione le loro imbarcazioni per il trasporto, unità navali della Guardia Costiera e il 5° nucleo subacqueo dislocato a Genova, il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i circoli nautici e i diving che hanno dato la loro adesione alla manifestazione. Armati di sacchetti e guanti i partecipanti raccoglieranno i rifiuti che veranno smaltiti in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno e Labromare grazie all’appoggio logistico di Assonautica sezione di Livorno. Inoltre gli studenti parteciparanno ad un breve percorso snorkeling e ad una lezione di biologia marina

Pulizia a terra – In contemporanea, dalle 9.30 alle 12.30, verrà effettuata una pulizia delle spiagge dello Scoglio della Regina nella zona costiera compresa tra la Terrazza Mascagni e la spiaggia della Bellana, coordinata da Sons of the Ocean in collaborazione con Reset Livorno, Acchiaparifiuti e AAmps che vedrà attivi partecipanti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria di Villa Corridi. L’azione si inserisce nel progetto di scienza partecipata ‘PlasticheAmare’ che vede il coinvolgimento del corso di laurea di scienze ambientali dell’Università di Pisa e di Thalassa-Marine Science and Communication. Al termine i sacchi raccolti saranno aperti a campione per la classificazione dei rifiuti insieme agli esperti.

Mare Monstrum: riciclo di rifiuti marini a regola d’arte – Presso lo Scoglio della Regina sarà possibile osservare fino al 26 giugno i lavori realizzati con rifiuti raccolti sui nostri litorali dalla cooperativa sociale Brikke e Brakke e capire come creare arte da materiale di scarto. Inoltre, nel pomeriggio del 4 giugno dalle 15.30 alle 17, i maestri d’arte della cooperativa condurranno un laboratorio gratuito di progettazione per il riuso creativo limitato ad un numero massimo di 20 persone (per prenotazioni scrivere una mail a [email protected] entro il 1 giugno 2022).

Conoscere per proteggere – Nel giardino mediterraneo dello Scoglio della Regina saranno presenti tutto il giorno spazi informativi sui progetti di ricerca, di sensibilizzazione e monitoraggio ambientale di enti, associazioni e istituti di ricerca: Area Marina Protetta Secche della Meloria e Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli; Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Livorno; Sons of the Ocean; Lega Navale Italiana sezione Livorno; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; Cnr – Ibe; Consorzio Lamma; Cibm; Aamps in collaborazione con il centro Evviva.

Info: www.aplysia.it/mpa2022