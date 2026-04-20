Memoria, emozioni e creatività: doppio appuntamento alle Benci

Giovedì 23 aprile, via Bernardina 35, la presentazione del libro “Nella testa del nonno” a cura di Claudia Mazzeranghi e, a seguire, un workshop di disegno en plein air con il prof. Fabio Leonardi: due iniziative gratuite per grandi e piccoli tra riflessione e arte

Giovedì 23 aprile alle ore 16.30 è in programma la presentazione del libro “Nella testa del nonno” a cura di Claudia Mazzeranghi. Non è mai semplice raccontare la perdita di memoria di una persona amata. Farlo, però, è necessario, soprattutto quando si tratta di trovare parole delicate, rispettose e sincere per spiegare ai bambini una realtà complessa come l’Alzheimer. Con le sue parole e i suoi disegni l’autrice Claudia Mazzeranghi riesce a trasformare la difficoltà in relazione e la perdita in una nuova forma di presenza. Autrice e illustratrice, in dialogo con Alessia Cavaliere parlerà del suo lavoro, dove parola e immagine si uniscono raccontare emozioni. Verranno affrontati con grandi e piccoli temi delicati come la memoria e la fragilità. Attraverso libri e laboratori, l’autrice crea spazi di incontro in cui bambini e adulti possono avvicinarsi a esperienze complesse con sensibilità e profondità, trovando nella narrazione e nella creatività strumenti per comprendere, condividere e restare in relazione, anche quando i ricordi cambiano o si perdono. Incontro rivolto a tutti e tutte grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dove: teatro del plesso Benci via Bernardina 35 Livorno ore 16.30

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

Giovedì 23 aprile ore 17.00 disegno en plein air: workshop artistico a cura del prof. Fabio Leonardi

Ritrovo: Teatro Benci via Bernardina 35 Livorno

Torna a grande richiesta l’appuntamento con l’arte e la rappresentazione del paesaggio urbano. Primo appuntamento per esplorare e rappresentare artisticamente il paesaggio urbano di Livorno insieme ad un giovane artista della nostra città. L’incontro, a cui seguirà un secondo appuntamento giovedì 30 aprile, consentirà ad i partecipanti di apprendere alcune tecniche di base per raccontare il nostro territorio attraverso carta e matita. Fabio Leonardi è pittore, scultore, scenografo, illustratore e grafico. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Pisa, l’Accademia delle belle Arti a Firenze e infine si laurea in pittura alla facoltà di Carrara. Attualmente è docente presso la scuola superiore di I grado “G.Borsi”.

Materiale necessario da portare: blocco da disegno semplice Lapis HB-2B-5B e gomma pane.

Non sono necessarie competenze di base.

Incontro rivolto a tutti e tutte grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dove: ritrovo teatro del plesso Benci via Bernardina 35 Livorno ore 17

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©