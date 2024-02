Mercoledì 21 febbraio al Niccolini-Palli il chitarrista Gammanossi

Per la partecipazione al Concerto è gradita la prenotazione tramite il seguente modulo google presente sul sito del Liceo Niccolini-Palli: https://forms.gle/YMUs4fFHwZ1zBzi77

Mercoledì 21 febbraio alle 16 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini – Palli di Livorno si terrà il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” promosso dalla dirigente scolastica dottoressa Teresa Cini, con l’organizzazione del Dipartimento Musicale, a cura della professoressa Veronica Barsotti. Il Ciclo di conferenze “Frequenze”, alla sua seconda edizione, è aperto agli studenti del Liceo e alla cittadinanza ed è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali attraverso l’incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo. Il terzo appuntamento vedrà protagonista il chitarrista e compositore livornese Marco Gammanossi e avrà il titolo “Quando l’ispirazione incontra un’idea musicale”. L’incontro tratterà di vari aspetti legati alla composizione ed esplorerà alcune interessanti tematiche coadiuvate dall’esecuzione di brani composti da Marco Gammanossi e da lui eseguiti insieme alla chitarrista Veronica Barsotti e al mezzosoprano Laura Brioli. Si partirà dalla riflessione sul motivo di scrivere musica e sul musicare la poesia e i testi con l’esecuzione di due brani di Gammanossi “Goldenhair” su testo di Joyce e “Solo et pensoso” su testo di Petrarca eseguiti da Laura Brioli e Veronica Barsotti. Si proseguirà con una riflessione relativa a come nasce un’idea musicale con l’esecuzione tramite video e score dei brani di Gammanossi “Schizzo di un paesaggio con nebbia” per orchestra, “Visioni dal sottobosco fatato” per flauto e violino, “Sonatina” per violino e pianoforte, “Sonatina” per sax contralto e pianoforte. Infine si affronterà nello specifico la musica per chitarra con composizioni di Gammanossi riguardanti l’aspetto performativo, destinate dunque al concerto, con l’ascolto tramite video e score dei brani “Four Guitars”, “Concerto Mediterraneo” (I e III tempo) e “Evoluzioni I” eseguito dal compositore stesso. A concludere l’incontro si affronterà la musica per chitarra destinata alla didattica con l’esecuzione di “Due studi per chitarra” e “Due Miniature” eseguiti da Marco Gammanossi e Veronica Barsotti.

Marco Gammanossi, chitarrista e compositore, ha compiuto gli studi musicali con il massimo dei voti presso il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno. Si esibisce come solista e con vari ensemble da camera. Come chitarrista, è stato invitato ad esibirsi in molte importanti istituzioni musicali; è stato membro della Ensembie Guitar Synphonietta diretta dal compositore cubano Leo Brouwer con il quale si è esibito in diverse tournee. Si è perfezionato in composizione con L. Brouwer, E. Morricone e F. Donatoni ed A. Amoretti e ha scritto musica per chitarra e per insiemi strumentali. Nel 2002 ha vinto il primo premio assoluto al 5° Concorso Internazionale di Composizione “Pittaluga” di Alessandria. Il sui lavori sono stati commissionati da molte associazioni musicali e varie opere per chitarra sono pubblicate dalle edizioni Berben, Sinfonica, Rugginenti. E’ titolare della cattedra di chitarra presso l’IC Benci-Borsi di Livorno.

