Micheli Bolognesi, flash mob per il Climate Forum

L’I.C. Micheli Bolognesi organizza il contest della 4a edizione del Climate Forum che prevede la realizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza attraverso: la realizzazione di un flash mob, in piazza XI maggio, con alunne e alunni delle scuole primarie (classi IV e V ) e alcune sezioni dei 3 anni delle scuole dell’ infanzia La Tartaruga e Pippicalzelunghe. Il Flash Mob sugli obiettivi dell’Agenda 2030 Goal 13 e Goal 16 inizierà alle ore 10 con una introduzione dell’orchestra della scuola e terminerà intorno alle 11,00. Seconda iniziativa sarà un grande gioco in rete dal titolo “Green Comp: Sustainability Conversations” . Durante il gioco “Sustainability Conversations” le studentesse e gli studentidelle classi I e II della S.S.I° grado Fermi-Pirelli saranno guidati in una serie di riflessioni e confronti per immaginare nuovi scenari di futuro. Gli obiettivi su cui ci focalizzeremo quest’anno sono: Goal 13 e Goal 16. All’iniziativa parteciperanno la vicesindaca e la dott.ssa Grieco Cristina.

