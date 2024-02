Micheli Bolognesi, nasce la scuola del futuro

La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi, Cecilia Semplici, durante l'illustrazione del nuovo modello di scuola

La rivoluzione partirà dalla secondaria di primo grado Fermi e coinvolgerà anche la primaria nei plessi Campana, Micheli e Puccini. La dirigente scolastica Semplici: "Per questo processo di innovazione, la scuola sta realizzando, prima realtà sul territorio, la trasformazione di tutte le aule tradizionali in aule disciplinari con colori diversi con ambienti innovativi dotati anche di arredi e di strumenti di lavoro funzionali che modificheranno radicalmente i luoghi di apprendimento e i modelli didattici". Le aule hanno già colori diversi: azzurro acquamarina per matematica, scienze e informatica, giallo per italiano, storia e geografia, verde per multilingue e musica, viola-glicine per arte e tecnologia

Una scuola del futuro e nel futuro. E’ così che la dirigente scolastica Cecilia Semplici immagina il nuovo Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi in trasformazione già dal prossimo anno. Una scuola 4.0, dinamica e a misura di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi, sempre al passo coi tempi e coi cambiamenti dettati dalla tecnologia e dalla sfida digitale si legge in un comunicato stampa del 6 febbraio.

La rivoluzione partirà dalla secondaria di primo grado “Fermi” di via Stenone dove è stato pensato un percorso di trasformazione degli ambienti nella consapevolezza che lo ‘spazio insegna’. “L’aula tradizionale è ormai uno strumento didattico inadeguato”, spiega la dirigente scolastica, “le esigenze formative di domani hanno bisogno di spazi polifunzionali e modulari”. Per questo processo di innovazione la scuola sta realizzando, prima realtà sul territorio, la trasformazione di tutte le aule tradizionali in aule disciplinari con ambienti innovativi dotati anche di arredi e di strumenti di lavoro funzionali, che modificheranno radicalmente i luoghi di apprendimento e i modelli didattici. E’ una grande riorganizzazione del modo di fare scuola, dunque, molto importante, sempre attenta all’innovazione. “Le aule hanno già colori diversi: azzurro acquamarina per matematica scienze e informatica, giallo per italiano storia e geografia, verde per multilingue e musica, viola-glicine per arte e tecnologia”, aggiunge Semplici. Non solo, come richiesto dal Ministero sarà data grande attenzione anche alle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics) verso le quali la scuola del futuro è indirizzata (questa, tra l’altro, è la settimana delle discipline STEM – le sigle sono diverse ma simili, la STEAM comprende l’approccio artistico e creativo; è possibile affermare quindi che la STEM è contenuta nella STEAM). Il cambiamento coinvolgerà anche la primaria nei plessi Campana, Micheli e Puccini dove si stanno realizzando aule disciplinari dove gli alunni e le alunne troveranno arredi e strumentazione adeguata per fare Matematica, scienze e informatica, oppure Musica e Arte. Inoltre tutte le aule saranno dotate di arredi a basso impatto ambientale grazie ai finanziamenti del PNRR. L’idea di una scuola “green” è infatti l’altro grande impulso del Comprensivo, che va verso la ‘Green School’ e prevede l’attuazione di un’azione cooperativa dell’intera comunità scolastica, una stretta sinergia tra docenti, personale non docente e genitori, tutti orientati verso il comune obiettivo della sostenibilità ambientale in una sorta di processo di co-educazione come previsto anche dal percorso Steam. Tra le collaborazioni del Comprensivo Micheli-Bolognesi, infatti, è possibile trovare l’organizzazione del Climate Forum nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, per il terzo anno consecutivo, sostenuto da Asvis (l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) in partnership col Comune di Livorno e l’European Climate Pact Ambassadors.

Condividi:

Riproduzione riservata ©