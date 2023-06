Micheli Bolognesi, scuola aperta anche d’estate

Foto inviate dall'istituto comprensivo Micheli Bolognesi autorizzate alla pubblicazione

Realizzate grazie ai fondi PON I Care e alle preziose collaborazioni con le Associazioni del territorio, le attività estive sono tutte finalizzate a rinforzare la motivazione all’apprendimento, l’inclusione e la solidarietà

L’Istituto comprensivo Micheli Bolognesi non ha chiuso la scuola il 10 giugno ma è rimasta aperta per coinvolgere in molteplici attività estive tanti alunni ed alunne che partecipano con entusiasmo e particolare interesse. Le attività vengono svolte grazie ai fondi PON I Care ed alle preziose collaborazioni con le Associazioni del territorio e sono tutte finalizzate a rinforzare la motivazione all’apprendimento, l’inclusione e la solidarietà. “La scuola a gonfie vele”: sono già state realizzate 3 uscite in barca, durante le quali, assistiti da ottime condizioni meteo, gli alunni e le alunne della scuola primaria e della S.S.I° grado partecipanti, guidati dagli esperti della Lega Navale/Sezione di Livorno, si sono divertiti, manifestando il loro entusiasmo e sorprendendo per l’attenzione che hanno posto nell’apprendimento sulla barca a vela. Le frasi più ricorrenti rivolte alla Lega navale sono state: “Bellissima esperienza”; “grazie per averci dato l’occasione per un’esperienza che altrimenti non avremmo potuto fare”; “ci avete accolto con tantissima gentilezza”; “siete stati bravissimi”.

“Suoni che ci uniscono”: 30 ore di laboratorio realizzate grazie al PON I Care per favorire l’inclusione degli alunni ed alunne provenienti dall’Ucraina. Un numeroso gruppo di bambini e bambine della scuola primaria sta partecipando al laboratorio di pratica corale che si propone di sviluppare competenze in relazione ai linguaggi non verbali, in particolare la musica, promuovendo l’inclusione e la partecipazione: l’attenzione sarà focalizzata sul suono, sul cantare in coro, sul movimento e sulla sua produzione di musica. Le attività saranno progettate in modo da garantire a tutti la possibilità di partecipare, ognuno in base alle proprie abilità e potenzialità. Durante i laboratori verranno usate tecniche di body percussion, la voce e la vocalità come strumento musicale e gli strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola. “Centro estivo la scuola della pace”: una settimana di attività realizzate dalla Comunità S.Egidio nel pomeriggio alla scuola Campana e con uscite sul territorio per il recupero e consolidamento delle conoscenze e delle competenze scolastiche attraverso attività ludico-didattiche, con particolare riguardo all’area linguistica e logico- matematica, la (ri)educazione alla socializzazione, al rispetto e alla collaborazione tra pari e con gli adulti di riferimento, l’ educazione al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, all’educazione alla solidarietà ed alla pace, all’ educazione al confronto nel rispetto della diversità, all’educazione alla convivenza tra minori italiani e stranieri nella città, nel quartiere, nel contesto sociale di appartenenza. Il Centro estivo si pone in continuità con La Scuola della Pace che è stata realizzata durante l’intero anno scolastico al plesso Micheli. “City Camp”: la London School realizza il City Camp alla Scuola Campana per alunni ed alunne della scuola primaria , una full immersion con insegnanti madrelingua per motivare all’apprendimento della lingua inglese in un modo divertente ed efficace, in un ambiente scolastico familiare come quello della scuola: oltre giochi linguistici, canzoni, balli, scene di teatro, ogni gruppo realizza un film in inglese durante il corso. All’esperienza partecipano anche alcuni studenti del Liceo Cecioni in PCTO in qualità di Helpers. La scuola ringrazia in particolare il presidente della Lega Navale Sezione di Livorno Col. Fabrizio Monacci e la Comunità S.Egidio per la preziosa collaborazione che hanno assicurato significative occasioni formative che hanno coinvolto con entusiasmo tanti alunni ed alunne dell’I.C.Micheli Bolognesi.

