Mille studenti al campo scuola per Gioco Sport con la partecipazione dei carabinieri

L'evento ha visto la partecipazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno con la prestigiosa squadra agonistica del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, per la prima volta a Livorno, e la 2^ Brigata Mobile. Sguardi incantati dei ragazzi durante la simulazione d’intervento dell’unità cinofila in cui il cane in modo fulmineo ha neutralizzato il malvivente saltando nell'auto durante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco a salve

Giornata di sport il 15 maggio nel rinnovato campo scuola di via dei Pensieri dove circa un migliaio di giovani provenienti da una cinquantina di classi delle scuole primarie labroniche ha potuto trascorrere dei momenti altamente formativi svolgendo ore preziose di attività motoria nell’ambito di Gioco Sport organizzata dal Coni oramai da oltre un trentennio. L’evento ha incontrato l’adesione entusiastica del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno che ha arricchito la mattinata assicurando la partecipazione della Squadra Agonistica del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze e la 2^ Brigata Mobile Carabinieri di Livorno con il contributo dei dipendenti reparti speciali. Alla presenza del Delegato Provinciale Giovanni Giannone, del Comandante della 2^ Brigata Mobile Carabinieri Generale di Brigata Gianluca Feroce, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno Colonnello Piercarmine Sica e del sindaco Luca Salvetti, la Squadra Agonistica del prestigioso Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, per la prima volta a Livorno, si è esibita di fronte ad una platea di eccezione.

La squadra, la cui partecipazione è stata concessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a testimonianza della vicinanza e affetto che da sempre riserva ai giovani, composta da 7 carabinieri cinofili è comandata da un Maresciallo “Istruttore Conduttori Cani” e costituisce la più qualificata unità del Servizio Cinofili dell’Arma. La speciale unità cinoagonistica, oltre a partecipare in rappresentanza dell’Arma, a competizioni nazionali ed internazionali, offre il suo insostituibile contributo sul piano tecnico-addestrativo sperimentando le più avanzate tecniche di addestramento nate dal confronto con i più qualificati addestratori ed esperti del settore ed elaborando di conseguenza moduli addestrativi ed operativi per l’impiego delle unità cinofile in Italia e all’estero nel contrasto alla criminalità. Nell’esibizione dimostrativa, dopo la preliminare attività di ambientamento dei quadrupedi e la presentazione della Squadra Agonistica, sono stati svolti esercizi di taglio squisitamente operativo e in particolare alcune evoluzioni di agilità e coraggio (salto di ostacoli con fiamma viva) che testimoniano la grande affinità instaurata tra il conduttore ed il suo quadrupede. Esercizi tecnici quali attività di scovo, abbaio e morso del figurante a dimostrate il coraggio e l’abnegazione del cane verso il suo collega umano, sino ad eseguire una simulazione di furto con strappo in cui l’unità cinofila interviene contro l’aggressore. Ad attrarre maggiormente l’attenzione degli studenti è stata la simulazione d’intervento dell’unità cinofila durante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco a salve in cui l’animale in modo fulmineo ha neutralizzato il malvivente. Nelle prove di attacco e difesa il cane ha individuato e immobilizzato il malvivente armato in fuga, che ha appena commesso un crimine, per consentirne l’arresto, di fronte agli sguardi incantati dei ragazzi. Inoltre la 2^ Brigata Mobile dei Carabinieri per l’occasione ha predisposto la partecipazione di militari del I° Reggimento paracadutisti “Tuscania” in tenuta ginnico-sportiva i quali, in un’area funzionale opportunamente allestita con attrezzi specialistici quali clubbels, kettlebells, bulgarian bags, hanno presentato e avviato i giovani verso la scoperta di interessanti e specifiche discipline ed esercizi cd. funzionali. L’area tatami dotata di simulacri da addestramento, armi bianche ed ogni tipo di protezione, ha permesso ai più temerari di partecipare ad interessanti attività dimostrative.

