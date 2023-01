Mille studenti in piazza, poi l’incontro in Provincia

Al grido di “Ogni scuola farà una barricata, questa protesta non è un passeggiata” circa 800-1000 studenti sono scesi in piazza il 20 gennaio. Partendo da piazza Cavour il festoso corteo studentesco ha raggiunto piazza del Municipio scortato dalle forze dell’ordine (municipale, polizia e carabinieri). Alle 12 una rappresentanza di studenti verrà ricevuta in Provincia per affrontare alcune problematiche strutturali e organizzative. Presenti al corteo studenti del Niccolini Palli, Vespucci, Enriques, Iti, Cecioni, Colombo e il Mattei di Rosignano.

