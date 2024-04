Mille tra bambini e ragazzi a scuola di 5e5 con i tortai livornesi di Cna

Foto inviate da Cna nel comunicato e autorizzate dalle scuole

La coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi: "16 gli istituti coinvolti per diffondere la tipicità (e bontà) della torta di ceci. Con i proventi delle iniziative del 5e5 day abbiamo regalato la farina di ceci con la ricetta per cucinare la torta nel forno di casa, la pubblicazione sulla storia e tradizione della pietanza e lo shopper I love 5e5". Il presidente dell'associazione dei tortai, Fabio Forti: "E’ stato un percorso molto impegnativo dal punto di vista del tempo da dedicarvi ma di enorme soddisfazione"

Sono stati circa mille tra bambini e ragazzi che in questo anno scolastico hanno incontrato in sedici istituti cittadini l’Associazione Tortai Livornesi CNA per conoscere ed apprezzare storia, tradizione, tipicità e ricetta della torta di ceci e del 5e5. “Dopo i primi 300 bambini dello scorso anno – illustra la coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi – le prenotazioni di incontri da effettuare nelle scuole dalle materne alle secondarie di primo grado sono state numerosissime, tanto da costringerci a bloccarle in poche settimane. A seconda dell’età degli scolari i tortai hanno adattato sia la spiegazione storica che l’esecuzione della ricetta offrendo davvero la massima disponibilità a rendere l’esperienza coinvolgente per tutti. In qualche caso sono state fatte anche visite di piccoli gruppi presso alcune delle botteghe per vedere dal vivo la lavorazione. Con i proventi delle iniziative del 5e5 day a tutti i bambini ed alle insegnanti sono stati regalati la farina di ceci con la ricetta per cucinare la torta nel forno di casa, la pubblicazione sulla storia e tradizione della pietanza e lo shopper I love 5e5”.

“E’ stato un percorso molto impegnativo dal punto di vista del tempo da dedicarvi – aggiunge il presidente dell’ATL Fabio Forti – ma di enorme soddisfazione. Con i bambini delle materne abbiamo avuti incontri davvero spassosi che iniziano dalla messa in scena con i piccoli della battaglia della Meloria delle Repubbliche Marinare (da cui tradizionalmente origina la ricetta della torta), fino alle esperienze sensoriali con gli ingredienti della torta e, dove è stato possibile, anche alla cottura ed all’assaggio del prodotto. Con quelli più grandi è invece possibile approfondire fino alle proprietà organolettiche ed alla multiculturalità delle ricette a base di farina di ceci nel mondo, anche se la nostra torta ed il 5e5 sono ovviamente inimitabili!”.

Questi gli istituti che hanno aderito al progetto educativo dell’Associazione Tortai Livornesi CNA: Scuole materne Ciribiciccioli, I Villini, Piccolo Principe, Santa Teresa del Bambin Gesù, Benetti, Pimpirulin e Rosetta; Elementari Gramsci, Campana, Maria Ausiliatrice; Medie Montenero, Mazzini, ex Gamerra, Borsi e Pazzini. Ci sono già prenotazioni per il prossimo anno scolastico, ma se altri istituti volessero candidarsi possono scrivere a [email protected].

