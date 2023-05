Mostra-re, alle Mazzini un progetto per parlare di rispetto

Iniziativa promossa per sensibilizzare gli adolescenti attraverso il laboratorio artistico e le lingue comunitarie alle tematiche di bullismo e cyberbullismo; rispetto dell’ambiente; rispetto degli altri; rispetto alla diversità; rispetto al valore dell’amicizia

Il progetto Mostra-re è promosso dall’istituto comprensivo G. Mazzini è finalizzato all’apprendimento di alcune tematiche sociali per sensibilizzare gli adolescenti attraverso il laboratorio artistico e le lingue comunitarie alla realizzazione di manifesti che sono stati distribuiti in alcuni quartieri della città di Livorno adiacenti alla sede scolastica. In particolare sono stati invitati alla riflessione di alcuni temi: bullismo e cyberbullismo; rispetto dell’ambiente; rispetto degli altri; rispetto alla diversità; rispetto al valore dell’amicizia e attraverso la rappresentazione grafica e lo studio delle tre lingue comunitarie hanno prodotto un elaborato che è stato inserito nelle attività commerciali del quartiere vicino alla struttura scolastica. Le insegnanti coinvolte all’attività e relative discipline sono: Prof.ssa Michela Lombardi arte e immagine (classi 2A; 2E; 2I; 2F sedi Mazzini e Ex Gamerra); Prof.ssa Ilaria Tramonti inglese (classi 2A; 2E sede Mazzini); Prof.ssa Antonella Angeletti francese (classe 2A sede Mazzini); Prof.ssa Paola Cinelli inglese (classe 2I sede Ex Gamerra); Prof.ssa Veronica Leoncini spagnolo (classe 2I sede Ex Gamerra); Prof.ssa Silvia Frigenti inglese (classe 2F sede Ex Gamerra); Prof.ssa Silvia Geppetti spagnolo (classe 2F sede Ex Gamerra) e gli alunni con la loro creatività.

Condividi: