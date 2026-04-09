Mr Green in missione al Liceo Cecioni

L'iniziativa al Liceo Cecioni dimostra che la collaborazione tra scuola e realtà locali come quella di Mr. Green è la chiave per formare cittadini consapevoli

Non è stata una mattinata come le altre tra i corridoi del Liceo Cecioni. Mentre il suono della campanella solitamente scandisce il passaggio tra una versione di latino e un’equazione, nei giorni scorsi ha segnato l’inizio di una vera e propria missione collettiva. Protagonisti? Gli studenti di 7 classi del Liceo Cecioni di prima e seconda, i professori e Mr. Green, l’instancabile simbolo livornese della lotta al degrado urbano. Armati di guanti e tanta voglia di fare, le classi coinvolte hanno letteralmente “preso d’assalto” (in senso buono) le aree verdi dell’istituto. Il risultato è tanto soddisfacente quanto amaro: oltre 10 sacchi di immondizia raccolti in poche ore. Mozziconi, plastiche, cartacce e vecchi rifiuti che giacevano dimenticati tra le siepi sono stati rimossi, restituendo decoro agli spazi comuni. Non è stata una conferenza, ma un dialogo. Mr. Green ha sensibilizzato i giovani sul rispetto dell’ambiente, non parlando di grandi massimi sistemi, ma di gesti quotidiani: il rifiuto gettato a terra, la scelta di non voltarsi dall’altra parte, il senso di appartenenza a una città che va difesa dal degrado. Il messaggio chiave: La pulizia di un giardino è solo l’inizio. Il vero obiettivo è che domani quegli stessi ragazzi non abbiano più bisogno di raccogliere nulla, perché nulla verrà più gettato a terra. L’iniziativa al Liceo Cecioni dimostra che la collaborazione tra scuola e realtà locali come quella di Mr. Green è la chiave per formare cittadini consapevoli. Il “bottino” di 10 sacchi è un numero che fa riflettere, ma il vero risultato è il seme della responsabilità piantato nelle menti di centinaia di studenti.

Il punto di vista dei ragazzi: “Sentirsi utili”

Per gli studenti, l’esperienza è stata una scossa necessaria. “Vedere quanta sporcizia si nascondeva in un posto dove passiamo ogni giorno ci ha aperto gli occhi,” racconta uno degli studenti. “Lavorare insieme a Mr. Green non è stato solo pulire, ma capire che se non ce ne occupiamo noi, nessuno lo farà per noi. C’è stata una competizione positiva a chi trovava più rifiuti, ma alla fine abbiamo vinto tutti come comunità”.

Anche i professori hanno svestito i panni accademici per sporcarsi le mani con i propri alunni, sottolineando il valore pedagogico dell’iniziativa.

“Questi progetti valgono quanto, se non più, di un’ora di lezione teorica,” spiega un docente partecipante. “Vedere i ragazzi collaborare con questo entusiasmo ci conferma che la scuola deve essere un luogo di educazione civica pratica. Ringraziamo Mr. Green per aver portato la sua energia tra i ragazzi: ha saputo parlare il loro linguaggio, senza filtri”. L’azione sul campo è stata preceduta da un momento di profonda riflessione in Aula Magna. Mr. Green ha raccontato la genesi del suo progetto e la sua instancabile attività nelle strade di Livorno.

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