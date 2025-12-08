Mr Green alla Rodari: “Ogni volta che entro in una scuola mi emoziono”

Mr Green è stato accolto dalle insegnanti e gli alunni di 5C, 2A e 2B della Scuola primaria Rodari dell'istituto Comprensivo Mazzini

“Ogni volta che entro a scuola mi emoziono”. Così ha esordito Mr Green, accolto dalle insegnanti e gli alunni di 5C, 2A e 2B della Scuola primaria Rodari, dell’istituto Comprensivo Mazzini. Un incontro che lascerà il segno in grandi e piccoli, quello con una persona gentile e sensibile che ha saputo raccontare la sua storia quasi come se fosse una favola. Francesco Stefanini è un volontario livornese che gira la città in bicicletta per raccogliere rifiuti abbandonati di ogni tipo: lui si sente “nessuno” eppure questa persona comune possiamo concepirlo come un eore che porta avanti la missione di fare brillare la città. Un tema tanto attuale quello dell’ inquinamento che non passerà purtroppo mai di moda e quindi indispensabile affrontare fin dai primi anni della Scuola per sensibilizzare e rendere consapevoli tutti che un mondo migliore è possibile solo con azioni quotidiane. È impensabile demandare sempre ad altri la responsabilità che ciò che ci appartiene, come il mare o i boschi, siano puliti perché ci sono persone addette che se ne prendono cura; poiché il senso civico è un processo che inizia in tenera età, che inizia in famiglia e prosegue con la scuola, e’ doveroso creare momenti in cui il conoscere ed il fare vadano di pari psso affinché si formino cittadini rispettosi e attivi. Quello realizzato stamani è stato un momento importante in cui l’ apprendimento sarà destinato a durare per tutta la vita. L’ incontro è terminato con una promessa: ritrovarsi in primavera per pulire il parco adiacente alla scuola, luogo deputato allo scambio di relazioni e momenti di gioco che sarà reso più pulito e quindi più accogliente grazie all’ impegno degli scolari e l’ esempio di Mr. Green.

