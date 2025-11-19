Mr Green e gli alunni delle Campana in azione per la Settimana Green

All’interno del progetto interdisciplinare Settimana Green, la classe 5B della scuola primaria Campana ha vissuto una giornata speciale dedicata alla cura dell’ambiente e alla cittadinanza attiva. Grazie alla collaborazione con Francesco Stefanini, conosciuto dai bambini come Mr. Green, gli alunni hanno partecipato a un’importante iniziativa di pulizia del marciapiede antistante la scuola, spesso invaso da mozziconi e piccoli rifiuti. Armati di guanti e buona volontà, bambine e bambini hanno messo in pratica quanto appreso durante le lezioni sulle problematiche ambientali, trasformando un’uscita sul campo in un’esperienza concreta di responsabilità e partecipazione. Tra sorrisi e collaborazione, hanno constatato quanto sia gratificante prendersi cura del proprio quartiere e contribuire al decoro degli spazi quotidiani. “Un ringraziamento speciale va a Mr Green- afferma l’insegnante- per averci coinvolto in questa iniziativa di pulizia del marciapiede davanti alla nostra scuola, sempre pieno di mozziconi o altri rifiuti. I bambini hanno sperimentato un momento di cittadinanza attiva! È stato divertente lavorare insieme e rendere il nostro spazio più pulito e bello. A Francesco che si è calato nella nostra realtà e che con sue belle parole, in classe, ci ha trasmesso l’importanza di prendersi cura, in prima persona, del nostro ambiente.” Un’iniziativa semplice ma significativa, capace di lasciare un segno profondo: quello di una comunità che cresce più consapevole, attenta e partecipe del bene comune.

